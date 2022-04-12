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Исследование: Какой идеологии придерживаются творцы на постсоветском пространстве

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Какая идеология доминирует в сознании населения и творцов на постсоветском пространстве? На этот вопрос отвечает это исследование. Также рассмотрены подвопросы, позволяющие ещё лучше понять, что творится в сознании у людей на территории бывшего СССР.

Оригинал видеоролика на YouTube: https://youtu.be/jhQlMQeGl5g

Содержание:

00:43 Какая идеология строится в государствах на территории бывшего СССР
00:52 Можно ли верить статистике
01:38 Главный вопрос этого исследования
02:14 Как я проводил статистический анализ идеологии в постсоветском обществе
06:14 Какая культура и идеология доминирует в сознании у людей на территории бывшего СССР
10:46 Что влияет на мировоззрение людей на постсоветском пространстве
12:05 Какой процент добра или зла несут разные культуры, доминирующие в умах населения России, Украины, Казахстана и т. д..
19:06 Итог статистического анализа добра и зла в либеральной, постсоветской и советской культуре
20:10 Влияние компьютерных игр на психику людей
22:41 Как менялось качество работ с 2007 до 2021 гг.
23:18 Итоги исследования

Источник: https://whatisgood.ru/theory/science/issledovanie-ideologia-tvortsov/
Метки: исследования, технологии
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