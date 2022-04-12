Эта долгая дорога в космосе. Документальный фильм (1983)
Эта долгая дорога в космосе. Документальный фильм
Фильм рассказывает о работе летчиков-космонавтов СССР А.Н.Березового и В.В.Лебедева на борту научно-орбитальной станции “Салют-7″ – “Союз-Т-5″ – “Прогресс”.
Центральное телевидение СССР 1983
Автор сценария – Анатолий Березовой
Автор сценария – Валентин Лебедев
Автор сценария – Владимир Иванов
Режиссер – Александр Разумов
Оператор – Александр Щавлев
Текст читал – Георгий Расторгуев
#ДокументальныйФильм #космос #гостелерадиофонд
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В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым введен высокий уровень террористической опасности. Такой же режим будет действовать на территории нескольких районов Краснодарского края до 25,04,2022. Жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. В Белгороде также запретили запускать фейерверки, чтобы не пугать окружающих громкими звуками. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, желтый уровень ввели в связи с возможными провокациями…
п.с.Разве это не более важная проблема ,чем поговорить о наших достижениях в Космосе в 100501 раз погордиться…НАСА планирует заключить соглашение с Роскосмосом о перекрёстных полётах — по этому соглашению российский космонавт может полететь на американском корабле Crew Dragon уже осенью 2022 года, сообщает «Интерфакс».некая Анна Кикина ,хорошо что не Персильд…понарошку…
У меня в голове только то,что две армии по 100 тыс.стоят друг против друга хорошо оснащенные и обе русские по Путину (один народ)..И в Украине 8 лет усиленно торгуя с РФ её накачивали вооружением и РФ гордилась ростом торговли?7
Ни у кого не возникает когнитивного диссонанса-что студенты и преподы МГИМО требуют мира и против Президента ,а маленькую группку в вышке заклевали ,которые за…Где бардак -в голове или в доме?.А ведь пацанов войны зачислить осенью в этот ВУЗ на 80% можно -в чиновники РУСА они не пойдут (их сьедят толпой старые) ,да и вообще перемен не ожидаю.вернее ожидаю ,но они не случатся ,как и в РБ -идеологическая машина усилила работу на спасение себя и всё…Ибо мы ПАРТНЕРЫ…
Я помню улыбку Гагарина ,но я не праздную -нечего…
У вас в голове бардак.
И подписанты, указанные Вами, уволены или отстранены от должностей.
Либо будут отстранёны.
И до Вас с вашими грузовиками в Москве очередь дойдёт.
Вы же этого хотите.
Тебя кто назначил здесь Шариковым ?Сначала Серые и Владимиры грозились расстрелять ,теперь вы с братом ?? Не будет у вас власти -вы опасны для общества -потому что бесноватые…
Судя по Вашему ответу – Вы.
“Где бардак– в голове или в доме? А ведь пацанов войны зачислить осенью в этот ВУЗ на 80% можно…да и вообще перемен не ожидаю, вернее ожидаю, но они не случатся, как и в РБ– идеологичнская
машина усилила работу по спасению себя и всё…”
Радует, что у вас, Марина, наступает прозрение, критикуете политическую власть в РФ, а раньше за это же, вы здесь скопом гнобили “Серого”. )
Напомню, его ловили на его лжи и обмане.
Не раз и публично.
Поэтому Серый исчез с ЯП, дискредитировав сам себя до уровня эмоционально неадекватного человека.
Не помню такого, потому что он публиковал в “ЯП” не свои статьи, а с других сайтов, которые вы скопом, по-ударному минусовали.
Если архив сохранился, то можете сами убедиться.
У Вас очевидно плохая память.
Я разбирал его материал и доказывал его ложь.
Не раз и не два.
Рекомендую самой ознакомиться с тем, что было в наших диалогах с августа 2019 года.
Тепрь и Марина считает, что вы “дискредитировали сами себя до уровня эмоционально неадекватного человека”.
И лжете не меньше, приписывая свои домыслы другим.
Предоставьте факты Ваших обвинений пожалуйста.
+++
я никогда не была ура-патриотом власти ,посмотри ,всегда скептически относилась ,меня Убивали Серые ненавистью к России ,как и сегодня Твердые ,хохлов не берем -они не наши и никогда не будут ..Вы тоже Руса всегда были только в их рядах,а сегодня просто пример патриотизма.Конечно ,все сомнения в военное время -это либеральная шелуха,нужно быть едиными…Но Шариковы ,они же Серые только с другой стороны,ими пользуются власти ,как палками для загона ..А кот ,сменив ориентацию,просто отвратен-что-то среднее между Шариковым и Швондером…А учитывая ,что все ряды 6 колонны (чиновники )это страшная сила -она ,ради спасения своих дач,пусть и в Горках,а не все в Ницце ,способна на новые “локдауны” уже в умах,а не только в местах добычи пропитания,а это страшно,когда за кусок хлеба поднимется вся низовая нечисть доносчиков,пейсателей ,завистников,неудачников…Что сделают ученики ШВааба во власти -столкнут народ меж собой…В России отделения сообщества «Global Shapers» (хабы) функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке и ряде других городов.
Также ряд граждан России прошли через обучение в школе YGL. На сайте ВЭФ можно найти имена выпускников из России: Ян Е. Яновский, Кирилл Дмитриев, Мирослава Дума, Андрей А. Гурьев, Александр Ивлев, Тигран Худавердян, Денис Морозов…..
Все перечисленные выпускники заняты в настоящее время бизнесом. Выше уже был сказано, что многие политики и государственные деятели могут не афишировать и даже скрывать, что проходили через школу YGL. В одном из источников я обнаружил, что в 2017 году через школу прошел Максим Орешкин (министр экономического развития в 2016—2020 гг.); в 2018 году — Антон Алиханов (губернатор Калининградской области).https://cont.ws/@mastodont/2260909…