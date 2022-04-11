Добрый день. Я гражданин Украины, сейчас нахожусь в Киеве. Мы эвакуировались из Бучи 12 марта. Наш дом (250 квартир) полностью разграблен. Украинская пресса обвиняла в разграблении Бучи «Русских орков», и люди в это верили… Но прошла неделя, и те единичные соседи, которые до сих пор живут в доме, шепотом, после того, как ты поклянешься мамой, здоровьем своих детей и всеми святыми, в ужасе от увиденного беспредела рассказывают Правду…

Русские вышли с Бучи 30 марта. А 31-го, вечером началось разграбление. Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей. Вечером привозили 2 смену. Грабили наш дом три дня (31, 1 и 2-го апреля). Взломаны и разграблены все квартиры кроме тех четырех, где были люди. Об этом знают все. Но молчат. Даже те, у кого близкие служат в ВСУ и полиции! Все погружены в животный страх! Женщины, когда к ним подходят, кланяются, и с ужасом в глазах начинают плакать и дрожащим голосом говорят «Спасибо», – такая реакция. Потому, что они знают, что те, кого мы считаем нашими, убивают сразу, без предупреждения. Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома… двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое – слесарями!..

Это устранение свидетелей, которые три дня трудились на командиров ВСУ. Разграбление своими же!!! Теперь ещё. У нашей семьи есть (вернее была) дача в большом селе под Киевом. Дозвонился соседке… село разрушено, каждый 3-й дом, много людей эвакуировалось, когда дали зелёный коридор.

Остались лишь те, у кого корова… Наше село грабили части ВСУ, которые зашли, как только отошли российские войска. Десять дней! Все дома взломаны и ограблены. Люди молчат. Сосед с малыми внуками выехал в Малин, к дочке. А корову и курей передал под присмотр соседке… Соседка увидела, что с его дома «наши» выносят даже мебель, побежала к ним: «Хлопцы, да що ж вы робытэ, мы ж свои?!!». Её сразу же под заборчиком и пристрелили… И ее мужа тоже! За что убили бабу Машу??? Её недоенные коровы три дня истошно мычали на всю округу, потому что соседи боялись выйти с хаты даже в туалет, и ходили в кастрюлю… На третий день «воины света» сжалились и поперерезали бедолашным коровкам горла… В части ВСУ, которая зашла в наше село, было 70-80 человек

И все они грабили и убивали!

Вы думаете, что на Украине фашизм? Нет, это не фашизм. Фашисты своих не грабили и не убивали! Это сатанизм лютый, бессмысленный и беспощадный! Они не «наши», они нелюди!!!

Они же не могли не понимать, что в селе, хоть и мало, но всё же остались люди… хоть они и сидят по хатах, но видели, что вы творили эти десять дней с нашим селом!!! Соседи видят ваши преступления… Ублюдки!

В Буче осталось около 3 000 людей, в нашем селе около – 40… Люди всё видели, и всё знают, и всё расскажут!!! Не убьёте же вы всех свидетелей вашего лютого сатанизма! И даже если вы вернётесь, вы не убьёте всех! Народ нельзя убить…

И главное. За последние три недели наша семья потеряла всё: квартиру которую мы выплачивали 17 лет, дачу мы строили 20 лет, вкладывая всю душу, машину – всё… Но, слава Богу, дети остались живы.

У меня остались брюки, туфли, рубашка и одни трусы… Я это переживу… Потому что у меня родилась Мечта… О том, что «Русские орки», даст Бог, вернутся в мой любимый Киев, в мою Бучу, в моё село, и я смогу записаться к ним рядовым, чтобы освободить мою Батькивщину, мою Родину от лютого сатанизма, что терзал три дня наш дом в Буче, и десять дней истязал моё любимое село…

Пожалуйста, «Русские Орки», дорогие мои, хорошие, не останавливайтесь… Ради Христа, Родненькие!

Пожалуйста, опубликуйте моё письмо. Я сейчас нахожусь в Киеве, и не могу это огласить сам.







P.S. Автор письма, по понятным причинам, просит не указывать его имени.