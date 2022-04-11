Авторы документа хотят «деколонизировать» карту «незалежной», избавившись от всех топонимов, связанных с Россией. Готовили законопроект депутаты из подконтрольной Владимиру Зеленскому фракции «Слуга Народа». Среди авторов — лично представитель Зеленского в конституционном суде Федор Вениславский.

Киевские нацисты выводят операцию по стиранию человеческой памяти на новый уровень. «Атрибутами городской топонимики продолжают оставаться площадь Амурская, улицы Байкальская, Белгородская, Беломорская, Брянская, Волгоградская, Волго-Донская, Волжская, Волховская, Грозненская, Донская, а также Багратиона, Бестужева, Герцена, Александра Блока, Достоевского, русского мореплавателя Дежнева», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Под действия нового запрета попадут также Александр Пушкин и Лев Толстой.

Правда, остается в документе и немало неясностей. Дело в том, что большинство деятелей истории, политики и культуры для Украины и России являются общими. Непонятно, что будут «деколонизаторы» делать, например, с улицами Николая Гоголя и Михаила Булгакова в Киеве, или с улицей Сергея Королева в Житомире. Ну а семейство Разумовских с точки зрения украинских националистов — вообще «коллаборационисты». Григорий Сковорода, считающийся «основателем украинской философии», был придворным певчим у императрицы Елизаветы Петровны. Условные основатели «украинской литературы» Иван Котляревский и Григорий Квитка-Основьяненко были, соответственно, русским офицером и русским судьей. Маршал авиации трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб служил в «кровавой» Красной армии и, о ужас, бил «святых» американцев в Корее.

И в подобной ситуации находятся примерно 90% украинских деятелей XVII-XX веков. Что с ними делать — придумывать для каждого персональную историю с извинениями? Или все-таки просто всех сразу вымести из истории?

Причем все это — отнюдь не вопрос далекого будущего. Учитывая то, с какой скоростью рада штампует сегодня законы, «дерусификация» украинской топонимики может начаться уже буквально на днях.

Некоторые украинские деятели, правда, решили не откладывать в долгий ящик. В Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст Александру Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя. Решение об этом приняли на заседании исполнительного комитета. При этом само учебное заведение от имени великого поэта планирует отказаться уже в ближайшее время.

А начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в горячем стремлении выслужиться перед начальством обратился к мэру Виталию Кличко с инициативой переименовать пять станций столичной подземки.

По его мнению, первым под запретом должно оказаться название станции метро «Дружбы Народов».

«”Площадь Льва Толстого”, “Берестейская”, “Минская”, “Героев Днепра” – туда же!», — объявил чиновник.

Подбором новых названий для станций киевского метрополитена должна заняться специальная комиссия совместно с «общественностью».

Особо циничным стало предложение переименовать станцию «Героев Днепра». Дело в том, что она названа таким образом в честь всех борцов с нацизмом, освобождавших Киев и Украину от гитлеровских захватчиков. Не только русских, но и украинцев, белорусов, казахов, узбеков, татар и представителей десятков других национальностей, проживавших в СССР.

Фактически глава киевского метрополитена расписался в том, что в истории Второй мировой войны он лично однозначно на стороне Адольфа Гитлера.

Становится очевидным, что происходящее сегодня — часть большого плана, реализация которого успешно ведется на Украине уже несколько лет. Под видом так называемой декоммунизации на законодательном уровне в «незалежной» с 2015 года началось в беспрецедентных масштабах уничтожение общей исторической памяти.

В сжатые сроки, с апреля 2015-го по август 2017-го года, были снесены почти 2400 памятников, лишились своих исторических названий около тысячи населённых пунктов и 52 тыс. улиц. И хотя декоммунизаторы лицемерно рассказывали о том, что они якобы «борются с тоталитарным наследием», данная деятельность фактически стала первым этапом масштабной манкуртизации целого народа. Если бы Пушкина с Толстым бросились бы запрещать сразу, это могло вызвать социальный взрыв, а так украинцы оказались в состоянии лягушек из знаменитого эксперимента XIX века — даже не попытавшихся спастись из сосуда, в котором их варили постепенно.

Вслед за памятниками и топонимами, связанными с Революцией 1917 года, под ударом оказались герои из советских спецслужб времен Великой Отечественной войны, затем — советские военачальники вроде Георгия Жукова и Николая Ватутина.

В 2019-2020 годах пропагандисты стали более откровенны. «Прочитал Методические рекомендации о преподавании истории в 2020-2021 учебном году, разработанные Министерством образования и науки Украины. Что вам сказать — слов нет, как уже открыто и нагло нашим детям промывают мозги, называя, например Александра Пушкина врагом, который писал свои без преувеличения шедевры на “ворожнечій мові” и оскорблял достоинство Украины. ОСКОРБЛЯЛ!!! ПУШКИН!!! ДОСТОИНСТВО УКРАИНЫ, оказывается, понимаете?!… Эту туфту вдалбливают детям в школе, проводят тесты, экзамены, чтоб проверить, как именно глубоко такая пропаганда засела в их маленькие головы, которые, по сути, чистые листки и надо их заполнять совершенно другими вещами», — писал в 2020 году известный украинский журналист Денис Жарких.

И вот теперь маски сорваны окончательно. Из украинцев готовятся сделать полностью виртуальную нацию — без корней, без истории, без памяти и без традиций.

Вместо реальных событий их прошлое хотят привязать к тому, что происходило на Галичине, которая на самом деле почти тысячу лет ничего общего с предками большинства современных украинцев не имела. Сегодня мы имеем дело с самым настоящим геноцидом. Украинские чиновники уже сейчас рассказывают о том, что дети должны в играх хотеть быть не на стороне Красной армии, а на стороне нацистов. Такими темпами пройдет еще пару лет, и маленькие украинцы начнут играть в концлагеря, газовые камеры и крематории. Кажется невероятным? А кто бы всего несколько лет назад поверил бы в законодательный запрет на Украине Пушкина и Льва Толстого? То ли еще будет…





