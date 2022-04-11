Скандалом обернулось выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции. «Свобода или смерть» – цинично огласил он известный лозунг греческой революции, когда Эллада боролась против турок, дав тем самым понять, что намерен воевать до последнего украинца.

Но потом Зеленский заготовил для греков еще и другой «сюрприз». После произнесения им очередного русофобского спича, с какими он уже не раз выступал перед парламентариями других стран Европы и США, на экране в зале палаты депутатов Греции, где велась трансляция его выступления, неожиданно появились две мрачные небритые физиономии, которых Зеленский представил как «бойцов из Мариуполя греческого происхождения».

Но оказалось, что на самом деле речь шла о неонацистах – боевиках батальона «Азов»*, запятнанных в Донбассе кровавыми зверствами. Один из них, как пишет газета Kathimerini, назвался Анастасиосом, другой – Михаилом. Они объявили, будто «защищают город от русских фашистов», и, как и Зеленский, стали клянчить новых поставок оружия, сообщив, что будто бы в Мариуполе находится много греков, которых надо спасать. Хотя известно, что небольшая греческая община, проживавшая в этом городе, давно эвакуирована вместе с греческим консулом.

Как и в других странах Европы, выступление Зеленского присутствовавшие в зале греческие депутаты встретили аплодисментами, а по окончании трансляции, спикер парламента Константинос Тассулас заявил: «Помогая Украине, мы помогаем свободе. Да здравствует Украина, да здравствует свобода!».

Однако появление на экране в зале парламента физиономий украинских неонацистов из «Азова»*, который даже в США признан преступной организацией, спровоцировало скандал. Еще до начала заседания на него в знак протеста отказались прийти депутаты от компартии Греции и партии «Греческое решение».

А лидер крупнейшей партии оппозиции СИРИЗА, бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал появление перед депутатами боевиков «Азова» «позором», указав, что «нацисты не могут иметь права голоса в парламенте».

Другой бывший премьер-министр Антонис Самарас назвал это «большой ошибкой». А президент парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулоса заявил, что «легитимация нацистов стала неизгладимым позором для греческого парламента». По его словам, правящая партия и ее союзники позволили «превратить колыбель Республики в защитника зверств нацистов в черную годовщину 81-й годовщины нападения нацистов на Грецию».

В свою очередь депутат от партии MERA25 Георгий Логиадис покинул зал сразу же, как только на экране появились боевики батальона «Азов»*. В заявлении этой партии отмечается, что «MERA25 солидарна с украинским народом, а не с нацистским орденом «Азов»*. «То, что произошло сегодня в греческом парламенте, неприемлемо, это достойно осуждения, это абсолютное унижение», – отмечается в заявлении.

Аплодисменты, которые прозвучали в греческом парламенте, где Зеленский выступил вместе с неонацистами, можно объяснить только тем, что нынешние власти Греции оказались сейчас полностью «под сапогом» США, фактически став их пособниками в оказании военной помощи неонацистам Киева.

«К сожалению, – вся страна стала плацдармом войны», – пишет газета Rizospastis, указывая, что греческий порт Александруполис, где недавно появилась новая военная база США, и его аэропорт систематически используются для переброски вооруженных сил и техники США-НАТО к границе Украины. Как это произошло с учениями «Defender Europe 2021», как и с другими военными учениями ранее.

В последние годы в этом порту, отмечает газета, произошла «гигантская высадка американских войск с тысячами солдат, офицеров, перевозящих оружие, вертолеты, танки, предназначенные для Восточной Европы. Корабли НАТО всех типов заходили в этот порт девять раз, среди них британский, американский, и ожидается больше. Вместе с портом Александруполис другие инфраструктуры в этом районе также поставлены на службу и в распоряжение НАТО». Rizospastis отмечает, что это делается уже давно, что свидетельствует о том, что войну на Украине США готовили заранее.

В отличие от властей, которые сегодня пляшут под дудку США, в самой Греции народ думает иначе. На днях активисты на севере страны заблокировали железную дорогу в знак протеста против переброски военной техники НАТО к границам Украины.

Демонстранты встали на пути состава, который вёз бронетехнику в сторону Румынии и Польши. Греки вышли с плакатом «Убийцы из НАТО, убирайтесь домой!».

В Салониках полиции пришлось разгонять протестующих против НАТО слезоточивым газом, а в Пирее группа активистов устроила протест против захода натовского корабля. Митингующие пришли на пирс и забросали банками красной краской канадский фрегат HCMS Montreal FFH336.

Есть популярные СМИ, которые тоже не поддаются на русофобскую истерию, царящую на Западе. «Это факт, что Россия была обманута Западом сразу после кровавого падения Советского Союза (единственный пример для нас, западников), – пишет, например, газета Eleftherotipia. – Несмотря на его гарантии, что НАТО не расширится на страны бывшего Советского Союза, произошло прямо противоположное. Страны бывшего Советского Союза одна за другой попадали в щупальца НАТО (под предлогом самоопределения), которое постоянно распространялось и напрямую угрожало России. Россия была вынуждена терпеть расширение агрессивного НАТО до тех пор, пока она не окрепла, и реагировать с ее стороны было совершенно нормально. Очевидно, что Путин просил письменные заверения, а не слова от Шульца и Макрона. Просил не допустить вступления Украины в НАТО и выполнения Минских соглашений. Ничего этого не произошло. Почему? Потому что очевидно, что западники хотели и дальше душить Россию и Путина», – отмечает газета.

«Подавляющее большинство греческого народа было и остается противником вмешательства нашей страны и особенно отправки военных материалов на Украину. Конфликт, который бушует с 2014 года, к сожалению, снова замалчивается нашими западными “союзниками”. Тысячи русских и греков на востоке Украины стали жертвами неонацистов, действующих в правительстве Зеленского при полной поддержке “великой руки” американцев и НАТО, – констатирует Eleftherotipia. – Так что если европейская элита в лице политиков и депутатов парламентов и аплодируют Зеленскому и его подручным – неонацистам «Азова»*, далеко не все на Западе собираются это делать».



