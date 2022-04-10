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Умный и Разумный. Кого больше?

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Олеся Лоза и Александр Усанин

Одна из задач человечества – сделать человека лучше. Что сюда входит?
Это: воспитание ответственности, нравственности, понимания добра и зла, раскрытие личности человека.

Что делает сегодня, и уже многие годы, Запад? Он улучшает комфорт для существования человека, а необходимо делать лучше человека.

Так что же делать сейчас на этапе западного пути – пути развития ума, чтобы всё-таки направить человечество на развитие разума, так как цель человеческой жизни в переходе на высший духовный уровень и понимание конечной цели развития его Души?

Об этом сегодня передача с Александром Евгеньевичем Усаниным – российским просветителем, профессором Академии геополитических проблем, автором книг по развитию человека и общества.

С книгами вы можете ознакомиться на сайте: https://clc.to/NewBook

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#александрусанин #олесялоза #душа #ответственность #нравственность #западныйпуть #геополитика
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T-exCn-Q-H0
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 101 85
    Valeri час назад

      Умный или Раз Умный – категории одного порядка. У кого-то ума больше, у кого-то меньше – суть одна – куча проблем. Обществу не хватает Здравомыслия. Сознание первично и в этом суть.

      • 22004 20514
        жора шаповValeri час назад

          И в чём же , по Вашему, различие ума от разума ? Сорри.

        • 3895 3311
          Андрей ПоповValeri час назад

            После ужесточения правил и вытеснения хамов, Жора теперь главный задира. Но не как хулиган “дай закурить”, “а почему без галстука”, а интеллектуальный задира. Вы не сможете ему ответить так, чтобы ответ его удовлетворил. И он нарисует себе ещё одну звёздочку на фюзеляже: “на ЯП-е все глупые, не понимают вопросов, а я один умный”, “да и в мире нет никого умнее меня”.

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            • 22004 20514
              жора шаповАндрей Попов час назад

                Уважаемый А.Попов, а у Вас есть ответ – что такое ум и разум ? Сравните с Валери – будет интересно увидеть.

                • 3895 3311
                  Андрей Поповжора шапов час назад

                    У меня нет однозначных ответов на неоднозначные и спорные вопросы. Тут важен фактор авторитета. Вот если бы я был авторитетом для тебя – тогда мое мнение было бы правильным для тебя, а пока ты считаешь себя авторитетом для всех….

                    • 22004 20514
                      жора шаповАндрей Попов 44 мин. назад

                        Никогда не считал себя авторитетом для других , – не приписывайте мне свою фантазию. А вот считать кого-то авторитетом вправе. Хотя дано не вижу – кого. И ответ Ваш конечно принимаю , хотя дискуссия с Валери была бы интересной. Например тут, на сайте, ранее некто говорил , что Разум ( с заглавной) – это Бог.

                  • 22942 19100
                    маринаАндрей Попов час назад

                      да ,ты прав ибо ,если Бог изгнан из души ,то возможно всё ,а практики,теории ,секты ,религи они не заменяют веру и тогда человек одинок и мечется и заменяет все честолюбием..не один он такой и вы ,отстаивая только свою т.з. тоже честолюбивы.Но с другой стороны -вы в поисках чаши Грааля

                      • 3895 3311
                        Андрей Поповмарина 52 мин. назад

                          Глубокая на самом деле мысль, её можно развить, но сейчас некогда. Некоторые умные и гении постоянно в жизненных ситуациях принимают решения против своих интересов. А некоторые примитивы(в интеллектуальном смысле) всегда гребут под себя и у них это хорошо получается, в любых ситуациях в выигрыше и им всегда везёт. Есть верующие люди молитвенники, вроде в смысле богатства в жизни с неба звезд не хватают, но все у них ладно и гладко получается: всё покупают до дефолта и подорожания, принимают верные решения как будто кто то подсказывает.

                      • 5967 3211
                        АндрейАндрей Попов 7 мин. назад

                          комплекс агрессивного превосходства.

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