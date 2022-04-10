Умный и Разумный. Кого больше?
Олеся Лоза и Александр Усанин
Одна из задач человечества – сделать человека лучше. Что сюда входит?
Это: воспитание ответственности, нравственности, понимания добра и зла, раскрытие личности человека.
Что делает сегодня, и уже многие годы, Запад? Он улучшает комфорт для существования человека, а необходимо делать лучше человека.
Так что же делать сейчас на этапе западного пути – пути развития ума, чтобы всё-таки направить человечество на развитие разума, так как цель человеческой жизни в переходе на высший духовный уровень и понимание конечной цели развития его Души?
Об этом сегодня передача с Александром Евгеньевичем Усаниным – российским просветителем, профессором Академии геополитических проблем, автором книг по развитию человека и общества.
С книгами вы можете ознакомиться на сайте: https://clc.to/NewBook
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#александрусанин #олесялоза #душа #ответственность #нравственность #западныйпуть #геополитика
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/narslavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Умный или Раз Умный – категории одного порядка. У кого-то ума больше, у кого-то меньше – суть одна – куча проблем. Обществу не хватает Здравомыслия. Сознание первично и в этом суть.
И в чём же , по Вашему, различие ума от разума ? Сорри.
После ужесточения правил и вытеснения хамов, Жора теперь главный задира. Но не как хулиган “дай закурить”, “а почему без галстука”, а интеллектуальный задира. Вы не сможете ему ответить так, чтобы ответ его удовлетворил. И он нарисует себе ещё одну звёздочку на фюзеляже: “на ЯП-е все глупые, не понимают вопросов, а я один умный”, “да и в мире нет никого умнее меня”.
Уважаемый А.Попов, а у Вас есть ответ – что такое ум и разум ? Сравните с Валери – будет интересно увидеть.
У меня нет однозначных ответов на неоднозначные и спорные вопросы. Тут важен фактор авторитета. Вот если бы я был авторитетом для тебя – тогда мое мнение было бы правильным для тебя, а пока ты считаешь себя авторитетом для всех….
Никогда не считал себя авторитетом для других , – не приписывайте мне свою фантазию. А вот считать кого-то авторитетом вправе. Хотя дано не вижу – кого. И ответ Ваш конечно принимаю , хотя дискуссия с Валери была бы интересной. Например тут, на сайте, ранее некто говорил , что Разум ( с заглавной) – это Бог.
да ,ты прав ибо ,если Бог изгнан из души ,то возможно всё ,а практики,теории ,секты ,религи они не заменяют веру и тогда человек одинок и мечется и заменяет все честолюбием..не один он такой и вы ,отстаивая только свою т.з. тоже честолюбивы.Но с другой стороны -вы в поисках чаши Грааля
Глубокая на самом деле мысль, её можно развить, но сейчас некогда. Некоторые умные и гении постоянно в жизненных ситуациях принимают решения против своих интересов. А некоторые примитивы(в интеллектуальном смысле) всегда гребут под себя и у них это хорошо получается, в любых ситуациях в выигрыше и им всегда везёт. Есть верующие люди молитвенники, вроде в смысле богатства в жизни с неба звезд не хватают, но все у них ладно и гладко получается: всё покупают до дефолта и подорожания, принимают верные решения как будто кто то подсказывает.
комплекс агрессивного превосходства.