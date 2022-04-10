1. ЕС хочет добиться победы на Украине военным путем.2. НАТО продолжит разворачивать войска на западных границах России и Белоруссии.3. На территории стран НАТО будет развернута программа подготовки инструкторов для пользования НАТОвской техникой для войны на Украине.4. На Украину уже начались поставки ЗРК и в ближайшей перспективе – противокорабельные ракетные комплексы, не говоря уже о поставках тяжелой и легкой бронетехники. Далее САУ, тяжелая артиллерия, РСЗО и авиация.5. Продолжение переговоров с Россией США и Британия считают нежелательным.6. И США и Британяи артикулируют тезис, что война на Украине будет идти месяцы или годы.Мораль простая.Прокси война с США и НАТО на территории Украины будет долгой. Потому что вопрос для ее участников много больше, чем просто Украина. Решается вопрос о будущем мироустройства.США явно рассчитывали на экономический блицкриг или же внутреннюю смуту в РФ, которые должны были подорвать возможности РФ продолжать операцию на Украине. Так как ничего подобного не случилось (экономика РФ выдержала первый удар), а общество наоборот, сплотилось против внешнего врага, а поддержка военной операции а Украине не только не снизилась (даже несмотря на потери), а наоборот – выросла – США вынуждены менять план действий.Соответственно, конфликт переходит в долгосрочную стадию, где тех же целей будут пытаться добиться на более длинной дистанции раньше, чем последствия этой войны для США и ЕС станут неприемлемыми. Поэтому ставка делается на сириизацию конфликта на Украине за счет самой Украины. Концепция "война до последнего украинца" в деле. Как представляется, на текущем этапе этих же целей – внутренней смуты/верхушечного переворота или же экономического краха, будут стремиться добиться до осени, когда положения Байдена в США может сильно ухудшится после выборов в Конгресс, а положение большинства европейских правительств ухудшится из-за неминуемого экономического спада и нарастающей рецессии. В этом отношении, экономики всех участников войны будут находиться в состоянии турбулентноти в ожидании того, что оппонент надломится первым. Россия в этом случае еще имеет про запас серьезный козырь с эмабрго на поствку газа в Европу, которое серьезно обвалит уровень жизни в ЕС и нанесет чудовищный удар по некоторым отраслям европейской промышленности (немцы оценивают этот вариант как путь к коллапсу целых отрасей собственной экономики).Соответственно, надо быть готовым к длительному конфликту, где для США на кону стоит мировая гегемония, а для РФ ее историческая субъектность, перемирия в духе "Минска-2" разрешить эти кардинальные противоречия конечно же не смогут, так как о каких-то реальных договоренностях можно говорить лишь с хозяевами украинских марионеток, а не с марионетками, которых дергают за ниточки для имитации дипломатической субъектности, которой де-факто они не обладают. Россия опосредованно воюет на Украине с США и НАТО, которые используют аффилированный с США и НАТО инструмент в виде оккупированной Украины, где установлен полностью марионеточный режим и ее армию, которая пропитана нацистской идеологией и вооружается странами НАТО. Нельзя заключить мир с инструментом, не заключив мир с субъектом, который им владеет. То, что все это называется СВО, не меняет содержания этого конфликта. В конечном итоге, войну никто никому не объявлял и скорее всего не объявит. Но в рамках идущей Холодной войны и Украины, как одного из горячих ТВД этой войны, это именно что прокси война между ядерными державами, что оставляет на повестке дня сценарий ремейка Карабского кризиса, когда риск ядерной войны может стать действительно реальным.Так как США не могут отступить на Украине (это будет еще одним шагом к утрате гегемонии в мире), они будут пытаться принудить Россию к сокращению ее требований или отказу от них, что с высокой степени вероятности приведет к смуте внутри страны и реализации целей, которых США не смогли добиться на первом этапе кампании. Поэтому войну будут затягивать по тому же принципу, по которому ее затягивали против Асада, расчитывая, что комбинация военного и экономического давления подорвет позиции правительства и к власти можно будет привести марионеточное правительство. Пример Сирии, неизмеримо более слабой страны чем РФ, показывает, что с этим давлением можно бороться. Также нагляден и пример Ирана, который смог предвотратить и крах своей экономики и внутреннюю смуту.РФ имеет куда как больше возможностей для того, чтобы действовать под подобным давлением длительное время, ведя борьбу против США на нескольких досках, где Украина на текущий момент самый главный, хотя и не единственный фронт.Соотвественно, с благодушием насчет сроков СВО и возможности вести подобную прокси-войну ограниченными средствами, надо заканчивать.