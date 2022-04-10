Германия уничтожит промышленную основу своего экономического могущества
Германия уничтожит промышленную основу своего экономического могущества
Из-за антироссийских санкций значительная часть поставок компании Bosch в Россию была приостановлена, рассказал новый глава компании Стефан Хартунг в своём интервью для Handelsblatt. Однако у компании есть ещё не попавшие под санкции области взаимодействия с российскими клиентами — и Bosch не собирается их прекращать, отметил Хартунг.
«Мы несём ответственность за всех наших сотрудников. Почти за 360 человек на Украине и 3500 человек в России. Мы продолжаем выплачивать зарплату, в том числе и в тех сферах, где пока не ведётся работа», — приводит издание слова Хартунга.
Глава Bosch также подчеркнул, что его компания нуждается в поставках российского газа. «Факт в том, что нам нужен газ для производства. Bosch покрывает 20 процентов своей потребности в энергии за счёт газа. Если Германия в одностороннем порядке откажется от российского газа, то разрушатся важные элементы цепочек поставок, причём не только у Bosch. Поэтому я решительно выступаю против быстрого отказа от поставок газа», — заявил Хартунг.
Хартунг предупредил, что в случае остановки поставок газа компании грозит почти незамедлительная остановка всего промышленного производства. Он также отметил, что последствия эмбарго на газ будут куда значительнее последствий пандемии и преодолеть их будет куда труднее. Глава Bosch заявил, что эмбарго на российский газ приведёт к тому, что Германия уничтожит промышленную основу своего экономического могущества.
Кроме того, Хартунг выразил сомнение в том, что в нынешней ситуации мир разделяется на два лагеря. Он отметил, что современный мир настолько плотно сплетён глобальными цепочками поставок, что представить разделение, как в годы холодной войны, уже практически невозможно
https://russian.rt.com/inotv/2022-04-10/Glava-Bosch-otkazavshis-ot-rossijskogo – цинк
А придется. Грядущая экономическая война США против Китая по масштабам и последствиям превзойдет даже последствия экономической войны США и их сателлитов против России. Ну а с точки зрения США, разрушение экономики Германии и вовсе выглядит дополнительным бонусом. Если Меркель этому сценарию всеми силами сопротивлялась, то при наличии такого полезного идиота как Шольц, все претензии Германии на экономическое лидерство в Европе могут быть обнулены.
Угу.
Пoсмoтрим чтo запoёшь кoгда укрoв грoхнут.
А газ как и прежде течёт рекoй.
И уже ДАРOМ
типа “за рубли”.
в германию мимo буджета РФ
Это же не надолго.
И я про что.
А мне две маринки говорят что я не очень умный надо быть, а вторая поправляет мои перья страуса
Даже укрофил ждет когда ероев сало грохнут.)На нас все надеются,что мы им газ за рубли,а гривны рядом.)Я знал что салоедская каптерка прибежит гривны менять к нам,а не к европапикам.(Может им гривну в одно место отнекрофилить,так ведь не оценят,а тут же блюдечко поднесут по холопски,русофилыж ведь.)))