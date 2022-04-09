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Youtube подписал себе приговор

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Youtube подписал себе приговор

В МИД РФ заявили, что Youtube подписал себе приговор и призвали переносить контент на другие платформы.
В Совете Федерации этот тезис поддержали, заявив, что Youtube сознательно выбрал путь, чтобы быть объявленным вне закона в России.
Причина банальная – после блокировки целого ряда каналов + брифинга МИД РФ, сегодня заблокировали канал "Дума ТВ".
Очевидно, что блокировка государственных/негосударственных СМИ и каналов гос.органов на Youtube продолжится безотносительно заявлений и действий российских спикеров. Все это было ожидаемо и даже странно, что кто-то увидел в этом какую-то неожиданность. Уже давно писал, что именно так и будет.Само собой Youtube безотносительно нытья по этому поводу будет заблокирован в России. В условиях военного времени ценность аргументов "А вот мне там удобно было ролики смотреть", "А я там канал вел", а "А еще там были ценные видео" стремительно сокращается.

При этом де-факто, для большинства пользователей умеющий пользоваться VPN на деле мало что поменяется – как смотрели, так и будут, как собственно это происходит с подавляющим числом заблокированных ресурсов.
Главная проблема тут не в этом, а в отсутствии полноценной замены, так как Rutube пока еще не тянет на полноценную замену, хотя нельзя не отметить попытки спешно улучшить его качество и удобство (чем надо было по-хорошему заниматься в предыдущие годы). По сути, если бы Rutube был полностью адекватным сервисом, Youtube уже давно бы отключили. Ну а так, продолжают тянуть резину.

В силу отсутствия большого выбора, канал для заливки видео будет тут https://rutube.ru/channel/23471524/ (кто будет пользоваться Рутубом можете подписываться).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7548580.html
Метки: google, youtube, информационная война, мид рф, социальные сети, цензура
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