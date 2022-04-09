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«Я «Маньяк», иду к тебе»

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Ночью была предпринята очередная попытка эвакуации неких важных лиц из Мариуполя. На этот раз морем.

МО РФ о попытке прорыва сухогруза "Апачи" в Мариуполь.

В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее МАРИУПОЛЯ сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «МАРИУПОЛЬ».

На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта МАРИУПОЛЬ.

Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза.

Во время движения к порту МАРИУПОЛЬ судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры.

Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь.

В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна.

После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно.

После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт ЕЙСК.

(c) МО РФ

https://t.me/boris_rozhin – цинк

"Апачи" - https://www.mishaship.com/ru/services/ship-management/mv-apache/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7549375.html
Метки: азовское море, война на украине, мариуполь, Украина
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