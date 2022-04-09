1926. Среднеазиатская этнологическая экспедиция АН СССР. Ташкент
Девушка, обшивающая тесьмой тюбетейку
Портрет молодой узбечки
Группа женщин-узбечек с детьми
Дворовый фасад узбекского жилища
Девушка, танцующая на свадьбе
Дети во дворе
Дети
Женщины за приготовлением пищи
Женщины-узбечки в домашней обстановке
Женщины-узбечки с детьми
Молодая женщина-узбечка во дворе
Молодая узбечка в домашнем костюме
Портрет пожилой женщины в домашнем костюме
Портрет пожилой женщины в традиционном костюме
Портрет узбечки в национальном костюме
Починщик посуды
Таджичка из Чуста, варящая обед
Узбечка за шитьем
Чаепитие в узбекской семье
Чаепитие
Школьники