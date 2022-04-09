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1926. Среднеазиатская этнологическая экспедиция АН СССР. Ташкент

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Девушка, обшивающая тесьмой тюбетейку.jpg
Девушка, обшивающая тесьмой тюбетейку

Портрет молодой узбечки.jpg
Портрет молодой узбечки

Группа женщин-узбечек с детьми.jpg
Группа женщин-узбечек с детьми

Дворовый фасад узбекского жилища.jpg
Дворовый фасад узбекского жилища

Девушка, танцующая на свадьбе.jpg
Девушка, танцующая на свадьбе

Дети во дворе.jpg
Дети во дворе

Дети..jpg
Дети

Дети.jpg

Женщины за приготовлением пищи.jpg
Женщины за приготовлением пищи

Женщины-узбечки в домашней обстановке.jpg
Женщины-узбечки в домашней обстановке

Женщины-узбечки с детьми.jpg
Женщины-узбечки с детьми

Молодая женщина-узбечка во дворе.jpg
Молодая женщина-узбечка во дворе

Молодая узбечка в домашнем костюме.jpg
Молодая узбечка в домашнем костюме

Портрет пожилой женщины в домашнем костюме.jpg
Портрет пожилой женщины в домашнем костюме

Портрет пожилой женщины в традиционном костюме.jpg
Портрет пожилой женщины в традиционном костюме

Портрет узбечки в национальном костюме.jpg
Портрет узбечки в национальном костюме

Починщик посуды.jpg
Починщик посуды

Таджичка из Чуста, варящая обед.jpg
Таджичка из Чуста, варящая обед

Узбечка за шитьем.jpg
Узбечка за шитьем

Чаепитие в узбекской семье.jpg
Чаепитие в узбекской семье

Чаепитие.jpg
Чаепитие

Школьники.jpg
Школьники
Источник: https://humus.livejournal.com/8341381.html
Метки: история, Россия, средняя азия, ташкент, туркестан, фото, этнография
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