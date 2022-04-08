Противник – Вооруженные Силы Украины (ВСУ), потерпев поражение ударных группировок в восточных областях Украины в 2014 – 2015 годах, под прикрытием мирных переговоров перешел к активной обороне. В предыдущие годы Киев при финансовой, военной и политической поддержке США и других западных государств – союзников, приступил к модернизации своих ВС. Были приняты на вооружение новые и глубоко модернизированные образцы бронетанковых вооружений и артиллерийских систем, усовершенствованы отечественные ракеты противокорабельных и противовоздушных систем восстановлены и отремонтированы десятки боевых летательных аппаратов, подготовлены специалисты. Большая работа была проведена в кадровых подходах подбора командного состава ВСУ. Стало широкой практикой обучение в военных училищах и военных академиях военнослужащих участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе экстремистских и радикальных убеждений нацистского и националистического толка. Эти кадры, после окончания военных ВУЗов направлялись в войска и имели большое значение в воспитании молодого пополнения в нужном морально-психологическом контексте преданности идеалам современного режима Украины под внешним управлением. Основные направления строительства и развития ВСУ в последние годы были сопряжены с политическими целями возвращения Крыма, разгрома повстанческих корпусов Донбасса и восстановление целостности Украины военным способом.С 2016 по 2021 года на Донецком и Луганском направлениях противник создал универсальную объединенную группировку войск, поддержанную артиллерией и авиацией, способную вести эффективные наступательные, оборонительные и гибридные военные действия. С 30 апреля 2018 года Антитеррористическая операция (АТО) стала носить новое название – Операция Объединённых сил (ООС). ООС фактически с введением военного или чрезвычайного положения, перехватила управление от СБУ, которая формально руководила АТО, в Объединённый оперативный штаб ВСУ по своему оперативному предназначению созданный под руководством специалистов НАТО по образцу и подобию Объединённому Оперативному формированию (ООФ) и имеющий главное предназначение – единое управление всеми разновидовыми силами в ООС.К концу 2021 года под командованием ВСУ было сосредоточено в левобережной части Украины группировка численностью 120 000 штыков в том числе: военнослужащих ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ) и пограничной стражи, Национальной гвардии Украины (НГУ) и полиции; а также до 500 танков, более 1500 легкобронированных машин, около 2000 самоходных и буксируемых артиллерийских установок и минометов, 550 систем РСЗО, 42 истребителя 45 штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков, а также 34 ударных вертолета. При этом основная их часть была сосредоточена на направлениях предстоящих ударов в ходе наступления на ЛДНР.А непосредственно в зоне ООС для перехода в наступление украинским командованием предполагалось иметь в своем составе две ударные оперативно-тактические группы (ОТГ) войск: ОТГ «Север», ОТГ «Восток» и части непосредственного подчинения.ОТГ «Север» расположенная на Луганском направлении включала в себя две механизированные бригады, одну мотопехотную бригаду, две десантно-штурмовые бригады, при поддержке 26 артиллерийской бригады. В зоне ответственности группировки действовали также подразделения 8-го полка украинских Сил специальных операций. Для усиления общевойсковых и десантно-штурмовых соединений привлекались подразделения из 40-й артиллерийской бригады и 17-й бронетанковой бригады.Всего ОТГ «Север» в своем составе до начала активных боевых действий могла насчитывать батальонных тактических групп (БТГР) – 17, танков до 160, орудий полевой артиллерии – 320, установок РСЗО – 90ОТГ «Восток» расположенная на Донецко-мариупольском направлении включала в себя две механизированные бригады, одну мотопехотную бригаду, бригаду морской пехоты и воздушно-десантную бригаду, при поддержке 55 отдельной артиллерийской бригады. Всего ОТГ «Восток» в своем составе могла насчитывать батальонных тактических групп 19, танков до 160, орудий полевой артиллерии 250, установок РСЗО 90.Части непосредственного подчинения командования ООС включали отдельную танковую бригаду (90 танков, БТГР), аэромобильную бригаду (3 БТГР), отдельную артиллерийскую бригаду – 72 орудия большой мощности, две реактивные артиллерийские бригады (РЕАБР) – 72 РСЗО «Ураган», 54 РСЗО «Смерч», ракетная бригада (РБР) ОТР 12 пусковых установок «Точка-У».Всего в группировке войск на для действия в ООС командование операцией сосредоточило 76 000 человек, в том числе 39 БТГР, 320 танков, более 1000 легкобронированных машин, 642 самоходных и буксируемых артиллерийских установок, более 300 систем РСЗО, 42 истребителя 45 штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков, а также 34 ударных вертолета.Замыслом действий этой группировки войск предполагалось, массированными ударами артиллерии, РСЗО и авиации, огнем танков прямой наводкой нанести огневое поражение обороняющимся частям и соединениям корпусов ЛДНР и перейдя в наступление на избранных направлениях механизированными и мотопехотными бригадами прорвать тактическую зону обороны и блокировать населенные пункты ЛУГАНСК, БРЯНКА, ГОРЛОВКА, ДОНЕЦК. В дальнейшем нарастив усилия высадкой тактических десантов и вводом в сражение бронетанковых соединений и частей завершить разгром обороняющихся войск ЛДНР и на пятые, седьмые сутки выйти на государственную границу с РФ на Каменск-Шахтинском, Шахтинском и Таганрогском операционных направлениях, блокировать дороги и демонстрацией готовности к решительным действиям предотвратить вдоль государственной границы не допустить оказание любой помощи от РФ, возможно в приграничном сражении нанести поражение передовым отрядам российских ВС и пресечь их продвижение на украинскую территорию. Этими действиями украинская сторона смогла бы создать благоприятные условия для начала переговоров о вступлении в НАТО и Евросоюз и под их прикрытием удержать Россию от вступления в войну.Главная группировка ОТГ «Север» готовилась развивать наступление в направлении с Севера на Юг вдоль государственной границы с РФ главной задачей изоляции ТВД, блокирования Луганска и других населенных пунктов ЛНР. Имея численное превосходство БТГР 1:1; танки 1:5; Орудия ПА 1:9; РСЗО 1:5.Другая группировка ОТГ «Восток» расположенной на Донецко-мариупольском направлении готовилась нанести главный удар севернее и южнее Донецка в направлении Горловка, Антрацит, Новошахтинск глубиной до государственной границы с РФ, с главной задачей рассечь оборонительные группировки ЛНР и ДНР, окружить (блокировать) ДОНЕЦК и в дальнейшем блокировав автостраду Е-50 изолировать ТВД и предотвратить военную и другую помощь от РФ. Имея численное превосходство БТГР 1:1,5; танки 1:1; Орудия ПА 1:1; РСЗО 1:1,5.Таким образом с учетом частей непосредственного подчинения командования ООС, ВСУ имели превосходство в танках 1:2, орудиях 1:3, РСЗО 1:3, по ударной авиации и ОТР абсолютное, что позволяло достичь оперативного превосходства и достичь поставленные цели в установленное время. При этом более сильная группировка войск была создана против ЛНР, что способствовало развитию наступления с задачами охвата флангов и создание угрозы полного окружения, что в свою очередь способствовало увеличению темпов наступления. К другим сильным сторонам ВСУ можно отнести:- прямое информационно-разведывательное обеспечение ВСУ с использованием разведывательно-технических средств НАТО воздушного и космического базирования;- обеспечение ВСУ средствами разведки и связи, противотанковыми средствами и ПЗРК стандарта НАТО;- высокая подготовка артиллерийских подразделений, насыщенность боевых порядков артиллерией, РСЗО и противотанковыми средствами;- высокая выучка и боевой опыт солдат и командиров, боевой дух, преданность многих военнослужащих ВСУ преступным националистическим убеждениям и нацистским идеалам.К слабым сторонам можно отнести слабый флот, недостаточная подготовка авиационных частей и войскового ПВО, привязанность общевойсковых частей и подразделений к подготовленным позициям, низкие маневренные возможности войск, текущий некомплект в живой силе и технике, невозможность восполнения потерь в технике, низкая подготовленность резервистов их недостаточная мотивация. А с началом и в ходе ведения боевых действий вскрылись недостатки управления войсками, слабые маневренные показатели сказались на отказе от проведения согласованных по времени и месту контратак и контрударов, а также своевременное противодействие наступающим по всем направлениям российским войскам. ВСУ за первые две недели были раздерганы затыканиями брешей в обороне и не смоглипродемонстрировать организованное сопротивление вне населенных пунктов. Это способствовало переходу к новой тактике обороны с опорой на населенные пункты и прикрытие местным населением, что демонстрирует слабые стороны ВСУ. При этом связанные корпусами ЛДНР на донецком и луганском операционных направлениях боями самая боеготовая и многочисленная Группировка в зоне ООС не смогла выделить необходимых сил для поддержки своих войск на других направлениях, что вынудило Военно-политическое руководство страны прибегнуть к неформальному виду мобилизации населения через свободную раздачу оружия и формирования отрядов самообороны городов, так называемые отряды территориальной обороны, которые зачастую превратились в неуправляемые вооруженные банды, которые не подчинялись ни кому и часто открывали дружественный огонь по ВСУ.После отвода российских войск с северных территорий Украины из части сил ВСУ привлекаемых к обороне КИЕВА и ЧЕРНИГОВА был создан оперативный резерв силами до двух пехотных бригад, который осуществил перегруппировку на днепровское направление, где частично был уничтожен 06.4.22 на ст. ЛОЗОВАЯ. Другие части оперативного резерва еще до бригады были сформированы частично из иностранных наемников и добровольцев в западной части Украины, однако также были уничтожены в ходе перегруппировки 07.4.22 на станции Новоград-Волынский. Таким образом Командованию ВСУ не удалось собрать весомый резерв для предотвращения окружения своих сил на Донбассе по заявлению до 15 000 человек. Для подготовки и проведения генерального сражения руководство ВСУ продолжает мероприятия по сосредоточению остатков боеспособных частей под ПАВЛОГРАДОМ, а также восстановлению боеспособности своих ВС за счет проведения третьей волны мобилизации, что позволит ей частично восполнить текущий некомплект и сформировать до двух-трех пехотных бригад, которые впоследствии возможно использовать для удержания населенных пунктов по западному берегу р. Днепра.Таким образом можно предположить, что, потерпев поражение на всех направлениях ВСУ перешли к тактике удержания населенных пунктов на направлениях действия войск РФ. Пассивность обороны ВСУ объясняется высокими потерями его мобильных сил от действия ВКС России и снижения запасов ГСМ. Численность главной оборонительной группировки войск в зоне проведения ООС снижена на 20 – 30% за счет уничтожения Мариупольского укрепрайона численностью до 14-15000 чел. по официальным данным ВС РФ (6-8 000 чел., по экспертной оценке), а также значительные потери живой силы и техники ВСУ на направлениях ГУЛЯЙ ПОЛЕ, ИЗЮМ, АВДЕЕВКА. На сегодня 08.4.22 оборонительная группировка может насчитывать до 40 000 чел., около 240 танков, более 700 легкобронированных машин, до 500 самоходных и буксируемых артиллерийских установок, более 200 систем РСЗО, возможно применение отдельных ударных самолетов, БПЛА и вертолетов для выполнения специальных задач и нанесения одиночных ударов в интересах непосредственной поддержки войск. Однако, при активном воздействии средств высокоточного дальнего огневого поражения и создание этими средствами условий оперативной изоляции ТВД войска РФ смогли значительно истощить запасы боеприпасов, ГСМ и других материально-технических средств и исключить их своевременное восполнение. Что на сегодняшний день способствует снижению активности применения авиации, войскового ПВО, ракетных войск и артиллерии, танков и бронемашин ВСУ.Исходя из сложившейся обстановки вероятным характером действий частей и соединений ВСУ может быть. Упорным удержанием занимаемых позиций не допустить прорыва войск России и ЛДНР тактической зоны обороны в зоне проведения ООС. Огнем всех средств нанести максимальное огневое поражение первому оперативному эшелону и исключить организованный ввод в сражение второго оперативного эшелона, для чего активными массированными действиями диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и других малых тактических подразделений под видом гражданских лиц на гражданском транспорте с широким применением противотанковых средств (ПТС) и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) создать зону активных действий на границах РФ и БР в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях с угрозой воздействия на гражданские и плохо прикрытые военные объекты в приграничной полосе. Этими ассиметричными действиями оттянуть и сковать часть оперативного резерва, сорвать своевременные и планомерные действия войск, привлечь внимание международной общественности к уничтожению гражданского населения и этими действиями склонить РФ к снижению активности наступательных действий. Параллельно, в случае угрозы прорыва Российских войск тактической зоны обороны решительными контратаками и контрударами предотвратить расчленение группировки ООС на АВДЕЕВКСКОМ направлении и упорным удержанием оборонительных позиций с использованием резервов обеспечить фланги группировки. В случае прорыва тактической зоны, перейти к маневренной обороне с опорой на Павлогорадский оборонительный рубеж отойти главными силами на рубеж р. Днепр и организовать оборону по ее западному берегу приступить к Западноукраинской оборонительной операции.(с) Р. КлуповPS. На заглавной фотографии – одно из мест захоронения неопознанных солдат ВСУ убитых на территории Донецкой Народной Республики.