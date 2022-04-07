Владимир Жириновский — Политический феномен.

Ушел из жизни один из самых популярных политиков за всю историю новой России Владимир Жириновский. С 31 марта 1990 года он являлся основателем и бессменным лидером ЛДПР. Политика избирали депутатом Госдумы всех восьми созывов. Харизматичный, эпатажный, дерзкий — таким нам запомнился Владимир Вольфович. Один и тот же безотносительно времени. Всегда верный себе. Жириновскому всегда было что сказать, а о многом он будто знал наперед.

Что ждет ЛДПР и российскую политику после его смерти расскажет гость программы «Акцент дня» — депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Анатолий Вассерман.

02:21 — Пропустить заставку

02:44 — В чем секрет политического успеха Жириновского

05:38 — Жириновский — проект или настоящий политический феномен

07:13 — Как Вассерману удалось зайти в большую политику

08:43 — Что такое успех в политике сегодня

10:15 — Кто из молодых политиков выделяется на сегодняшний день

11:49 — С чем связан рост рейтинга партии ЛДПР во время болезни Жириновского

12:25 — Как Жириновский предсказывал политическое будущее

13:23 — Почему Жириновскому многое сходило с рук

14:00 — Против кого была выстроена оппозиция Жириновского

15:31 — С чем Вассерман согласен с Жириновским, а чем не согласен