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Жириновский — Политический феномен

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Владимир Жириновский — Политический феномен.
Ушел из жизни один из самых популярных политиков за всю историю новой России Владимир Жириновский. С 31 марта 1990 года он являлся основателем и бессменным лидером ЛДПР. Политика избирали депутатом Госдумы всех восьми созывов. Харизматичный, эпатажный, дерзкий — таким нам запомнился Владимир Вольфович. Один и тот же безотносительно времени. Всегда верный себе. Жириновскому всегда было что сказать, а о многом он будто знал наперед.

Что ждет ЛДПР и российскую политику после его смерти расскажет гость программы «Акцент дня» — депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Анатолий Вассерман.

02:21 — Пропустить заставку
02:44 — В чем секрет политического успеха Жириновского
05:38 — Жириновский — проект или настоящий политический феномен
07:13 — Как Вассерману удалось зайти в большую политику
08:43 — Что такое успех в политике сегодня
10:15 — Кто из молодых политиков выделяется на сегодняшний день
11:49 — С чем связан рост рейтинга партии ЛДПР во время болезни Жириновского
12:25 — Как Жириновский предсказывал политическое будущее
13:23 — Почему Жириновскому многое сходило с рук
14:00 — Против кого была выстроена оппозиция Жириновского
15:31 — С чем Вассерман согласен с Жириновским, а чем не согласен

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/zhirinovskij-politicheskij-fenomen/
Метки: видео блог, последние выпуски
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