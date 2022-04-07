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Ташкент. Часть 20

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Продавец сбитых белков в праздник Курбан-байрам.jpg
Продавец сбитых белков в праздник Курбан-байрам

Приготовление пельменей. Сарты.jpg
Приготовление пельменей. Сарты

Портрет женщин с ребенком.jpg
Портрет женщин с ребенком

Должностное лицо при мечети. Хариз-Абду разик.jpg
Должностное лицо при мечети. Хариз-Абду разик

Имам мечети Абзуль-Каим Кари.jpg
Имам мечети Абзуль-Каим Кари

Должностное лицо при мечети Феррач, Хайт-бай.jpg
Должностное лицо при мечети Феррач, Хайт-бай

Должностное лицо при мечети Максурахан кары, Мухамед.jpg
Должностное лицо при мечети Максурахан кары, Мухамед

Должностное лицо при мечети Бадаль Ходжа-Ишан.jpg
Должностное лицо при мечети Бадаль Ходжа-Ишан.

Шахантаур-весенний праздник.jpg
Шахантаур-весенний праздник

Зангата-весеннее гуляние.jpg
Зангата-весеннее гуляние

Сарты на «томаше».jpg
Сарты на «томаше»

Медресе, мечеть и мазар Занги-ата.jpg
Медресе, мечеть и мазар Занги-ата

Резные колонны мечети Хазрет-Имама.jpg
Резные колонны мечети Хазрет-Имама

Резная колонна мечети Хазрет-Имама.jpg
Резная колонна мечети Хазрет-Имама

Резная каменная плита на кладбище.jpg
Резная каменная плита на кладбище

Резная деревянная дверь работы Самаркандского мастера.jpg
Резная деревянная дверь работы Самаркандского мастера

Резная деревянная дверь в частном доме1.jpg
Резная деревянная дверь в частном доме

Резная деревянная дверь в частном доме.jpg

Резная деревянная дверь в частном доме..jpg

Резная дверь мечети на регистане.jpg
Резная дверь мечети на регистане

Источник: https://humus.livejournal.com/8337246.html
Метки: история, Россия, средняя азия, сырдарьинская область, ташкент, туркестан, фото
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