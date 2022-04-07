Ташкент. Часть 20
Продавец сбитых белков в праздник Курбан-байрам
Приготовление пельменей. Сарты
Портрет женщин с ребенком
Должностное лицо при мечети. Хариз-Абду разик
Имам мечети Абзуль-Каим Кари
Должностное лицо при мечети Феррач, Хайт-бай
Должностное лицо при мечети Максурахан кары, Мухамед
Должностное лицо при мечети Бадаль Ходжа-Ишан.
Шахантаур-весенний праздник
Зангата-весеннее гуляние
Сарты на «томаше»
Медресе, мечеть и мазар Занги-ата
Резные колонны мечети Хазрет-Имама
Резная колонна мечети Хазрет-Имама
Резная каменная плита на кладбище
Резная деревянная дверь работы Самаркандского мастера
Резная деревянная дверь в частном доме