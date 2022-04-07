Из аннотации.

В очередном выпуске аналитической программы, посвященном событиям на Украине, политолог, философ, лидер «Сути времени» Сергей Кургинян отметил, что во многих головах сидит фантазийная картина происходящей спецоперации, которая рождает бредовые ожидания и неадекватную реакцию на ход операции. По словам политолога, правдивая картина должна учитывать следующие обстоятельства:

во-первых, наш ограниченный контингент по численности меньше того контингента, с помощью которого украинцы противостоят нашей спецоперации;

во-вторых, несмотря на превосходство России в тяжелом вооружении, это превосходство теряет абсолютное значение, коль скоро речь идет о штурме укрепрайонов, в которых украинские войска ещё и прикрываются мирными людьми.

Этим определяется и темп боевых действий, и картина распределения контингентов. Сознание, в котором было ожидание, что спецоперация может быть завершена за неделю-две, политолог назвал не вполне адекватным. Дело не только в соотношении сил и специфике военных действий, подчеркнул он.

По мнению Кургиняна, Украина проиграла всё: историческое самосознание, экономику, увязла в безудержном воровстве и чудовищно ведет себя в культуре. Но на одном направлении – идеолого-информационном – Украина ведет себя гениально, хотя это темная зловещая гениальность. Чудовищная бандеровская идеология за несколько лет пропитала каждую пору украинского общества (по длительности этот период аналогичен тому, за который развернулась нацистская идеология в Третьем рейхе). В России в то же время царствовала расслабуха. Кургинян подчеркивает, что машина бандеровской идеологической накачки впервые соединилась с мощью западных государств. Возник зачаток нового фашизма, очень схожего с немецким нацизмом.

Политолог убежден, что в ХХI веке фашистская идеология стала востребована серьезными силами. На фашистский сценарий толкают многие современные рукотворные процессы, включая нынешние антироссийские санкции, ведущие к резкому и неравномерному ухудшению условий жизни, к новым миграционным волнам из стран третьего и четвертого мира. Кургинян задает вопрос: неужели кто-то думает, что в условиях усиления раздраженности этими волнами и ухудшением жизни на Западе уцелеют центристские или либеральные правительства? Политолог уверен, что фашизм востребован и для поддержания мировой гегемонии США. Он рассказывает, на кого США будут делать главную ставку в этом вопросе, и зачем для этого будут крушить ялтинско-потсдамский мир.

Кургинян указывает, что спецоперация невероятно возбудила политический класс в России, который ещё с позднесоветского времени живет мечтой о слиянии с Западом. Этому классу невероятно сложно понять, что Запад не просто не видит Россию в своем ансамбле, но и убежден, что ее просто не должно существовать в сооружаемом Западом будущем. Но отвратить нынешнюю российскую элиту от ее многолетней мечты практически невозможно, считает Кургинян. И это приводит к выявлению таких групп, которые политолог называет «обратимщиками». Они считают, что происходящее сейчас на Украине имеет обратимый характер, и что возможен возврат к прежней прозападной идиллии. Кургинян полагает, что вызывающие большой резонанс в обществе возмутительные высказывания ряда российских представителей политического класса, включая участников переговорного процесса, – это рефлексы вхожденчества и обратимости, воспитанные десятилетиями.

Политолог подчеркивает, что в условиях нынешнего разогрева российского общества и при указанных рефлексах элиты возможны крайне опасные политические провокации. Он напоминает о ситуации 2014 года, когда предатель и беглец Стрелков пытался организовать поражение Донбасса и при этом вопил «Путин слил». С этой лживой мантрой тогда выступили многие «патриоты». Кургинян считает, что сейчас особенно опасен любой политический понт от лица людей, которые к нему не уполномочены. Так же опасно придавать происходящему то значение, которого в реальности нет.

Политолог уверен, что реальность в том, что какие-либо «хорошие» договоренности между Россией и нынешней Украиной просто невозможны. Спецоперация России и заявленная денацификация Украины – это работа вдолгую, и она должна быть доведена до конца теми темпами и с теми военными маневрами, которые потребуются. Кургинян убежден, что русская судьба состоит в том, чтобы вся территория Украины была освобождена от оккупации со стороны врагов России. И чтобы глобальный нацизм не победил!