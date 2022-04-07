Прежняя жизнь закончилась, куда внедрили Чубайса, потрошение Европы. Аналитика с Игорем Нагаевым
0:35 рынок золота – кому стоит хранить сбережения в драгоценном металле?
4:30 почему так быстро восстановился курс валют, и почему в 2014 было по-другому
9:40 мировой энергоголод? что будет с энергорынком теперь?
24:00 посевная на Украине: ждать ли ли голод?
31:50 аналог свифт для стран БРИКС?
34:20 надо ли выходить из ВТО, итоги пребывания
36:40 вернётся ли Ковид?
40:26 зачем Россия активно вкладывается в термоядерную энергетику?
42:40 занималась ли Украина разработкой ядерного оружия?
45:10 какую роль Абрамович играет в переговорах Украины и России?
51:10 почему сбежал Чубайс?
53:05 Смерть Мадлен Олбрайт.
Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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говорим с аналитиком Лёней Гoлубкoвым
51:10 для тебя всё равно, что 7:40 (танец).
Да.
Никакoй разницы.
И чёрный рэпер в Гарлеме и белый в Питере.
песня
Обрати внимание ,как тихо и мирно власть меняет атрибуты и обслугу.А ведь пользовалась и мы возмущались ,а теперь -где они и кто за них вышел на улицу.А ты тут суетишься ,грозишься .Увас есть План мистер Флин??НЕт,значит следуй за теми ,у кого он есть.Просто же:
” Ходорковский и Навальный в современной России-были Имена..Понимаю что личности разные с разной судьбой и все такое ,но все же
Ходорковский — по факту оказался зиц-председателем для отсидки. Как за Зеленским стоит олигархическая группа во главе с Коломойским, так и за “мальчиком из хорошей семьи” стояла олигархическая группа во главе с председателем Госбанка СССР, а потом ЦБ РФ Геращенко.
Что не мешало трусливому инфантилу стать кровавым упырем, приказывать бандитам из охраны убивать, пытать, калечить конкурентов и просто владельцев недвижимости
Навальный — тоже амбициозный инфантил, влез сразу и в бизнес, и в политику, наломал дров. Именно дурость и принесла успех — его успешно завербовали на компромате и там, и здесь. Так и работал двойным или даже тройным агентом на Кремль, ЦРУ и БНД — против пролондонского крыла антисистемной оппозиции (тот же Ходор), пока жестко привязанные табуретки не разъехались под широкой жопой и не порвали ее на британский флаг…..
п.с. сиди тихо на берегу моря и рассказывай всем приятные вещи и тебе этим же ответят..
…Так и работал двойным или даже тройным агентом на Кремль, ЦРУ и БНД — против пролондонского крыла антисистемной оппозиции (тот же Ходор), пока жестко привязанные табуретки не разъехались под широкой жопой и не порвали ее на британский флаг…..
…
Вы на самом деле считаете, что спецслужбы России столь недалеки, что якобы держали под боком агента ЦРУ?
Вам самой то не смешено, Мари?
Навальный свою скрипку сыграл.
Собрал потенциал бунтарский, вскрыл системы работы с оппозицией и был таков.
…
Возможно уважаемый Жора прав – у Вас с логикой что то явно не так.
… От “ПОТОКА” мозг Вам размывает. Будете дальше пытаться – Вам РАЗУМ вынесут (с ума сойдете)…
Со всем уважением.
диликатный ,интеллегентный товарищ толково, без пропагандонства и политики обьясняет всё доступно.Вот всех бы на ТВ на таких заменить и людей перестанут превращать в дерганных зомби…Только бы Песков их не вернул…пусть загорают,ато вот хохлов превратили в Куклус Клан и теперь никто не знает ,что с этим делать…Башни нужно если не отключить,то хотябы сменить музыку..
п.с. я же говорила ,что США возглавят весь реверс аля ЯмалКазахСША и тогда уберут Зелю…
Смотри мою женскую машину. Честно, толково.
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