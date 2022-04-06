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Рутинизация конфликта

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Google-Тренды.
Налицо падение поискового интереса к Зеленскому, Украине, войне на Украине и даже к штурму Мариуполя.

То что происходит на графиках называется – рутинизация конфликта.
Чем дольше идет война, тем меньшему числу людей она интересна, нежели это было в самом начале. К войне привыкают и воспринимают ее как часть новой нормальности. Все это я видел при освещении конфликтов в Ливии, Сирии, Йемене и т.д. и .п.
И Украина конечно же не стала исключением. Кровавые провокации для того и требуются, чтобы хотя бы на короткий промежуток вернуть часть былого интереса для оправдания каких-то действий. Потому что нормальными средствами утраченный интерес первых дней вернуть уже невозможно.

Почему клоуна показывают в парламентах, на каких-то шоу или премиях? Чтобы поддержать затухающий интерес к нему и Украине. Сугубо политтехнологическая стратегия направленная на замедление обвала общественного интереса к нему.







https://t.me/boris_rozhin/40062 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7541782.html
Метки: google, война на украине, Зеленский, информационная война, Украина
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