В Кремле заявили о поэтапном переходе на рубли в торговле сырьём
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена спешить с переходом на рубли при экспорте своих энергоресурсов и других товаров.
По его словам, «никто, собственно, и не торопится».
«Безусловно, здесь нет места для резких движений. Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно», – сказал он журналистам, добавив, что «это очень поэтапное и очень осторожное движение с учётом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках».
Ранее председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин поставил под сомнение необходимость перехода на оплату в рублях за российские товары, так как это, по его мнению, может вытеснить компании РФ с международных рынков.
Песков на это отметил журналистам, что «разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве».
Тем временем Белоруссия с апреля переходит на расчёты за газ в российские рубли. Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Отмечается, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия в текущем году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях.
В конце прошлого года Минэнерго республики сообщило, что подписан протокол между «Газпромом» и белорусским правительством, согласно которому уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован на уровне 128,52 доллара за тыс. куб. м.
С 1 апреля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, покупатели российского газа из недружественных стран должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров.
По материалам РИА Новости, «Интерфакса», НТВ, ТАСС
Согласно задумке кабмина русские компании потеряют право размещать свои акции на иностранных биржах. Те, что ещё торгуются там, будут обязаны вернуть ценные бумаги в Россию. Вместе с тем денежной компенсации для иностранцев не предусмотрено. Единственный шанс для них сохранить свои акции – получить аналогичное число на Московской бирже.
И здесь есть один немаловажный нюанс. После внесения правок в законодательство вывести дивиденды за рубеж уже нельзя. Скорее всего, в самое ближайшее время мы станем свидетелями деколонизации отечественного фондового рынка. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что предложения Михаила Владимировича пройдут чтения в Государственной думе – у либеральных монетаристов опоры практически не осталось.
Как мы дошли до жизни такой
Напомним, как всё начиналось. Фондовый рынок нашей страны с самого начала представлял собой нечто несуразное. Он носил откровенно колониальный характер и был способом выколачивания прибыли из наших компаний. Политика Эльвиры Набиуллиной и руководства Центрального банка в целом привела к тому, что Мосбиржу фактически отдали иностранному капиталу. К концу прошлого полугодия зарубежные резиденты контролировали 80,7% акций, находящихся в свободном обращении. При этом резиденты США и Канады – 54%, Великобритании – 22%, стран-членов Европейского союза – 21%. Все остальные государства мира (включая таких гигантов, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Турция) дали скромные 3%. Именно поэтому президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден самоуверенно кичился тем, что политика его администрации привела, по сути, к краху фондового рынка России.
Московская биржа закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал, – заявил 11 марта “сонный Джо”.