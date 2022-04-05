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В Кремле заявили о поэтапном переходе на рубли в торговле сырьём

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru
В Кремле заявили о поэтапном переходе на рубли в торговле сырьём

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена спешить с переходом на рубли при экспорте своих энергоресурсов и других товаров.

По его словам, «никто, собственно, и не торопится».

«Безусловно, здесь нет места для резких движений. Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно», – сказал он журналистам, добавив, что «это очень поэтапное и очень осторожное движение с учётом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках».

Ранее председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин поставил под сомнение необходимость перехода на оплату в рублях за российские товары, так как это, по его мнению, может вытеснить компании РФ с международных рынков.

Песков на это отметил журналистам, что «разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве».

Тем временем Белоруссия с апреля переходит на расчёты за газ в российские рубли. Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Отмечается, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия в текущем году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях.

В конце прошлого года Минэнерго республики сообщило, что подписан протокол между «Газпромом» и белорусским правительством, согласно которому уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован на уровне 128,52 доллара за тыс. куб. м.

С 1 апреля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, покупатели российского газа из недружественных стран должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров.

По материалам РИА Новости, «Интерфакса», НТВ, ТАСС

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_kremle_zajavili_o_poetapnom_perehode_na_rubli_v_torgovle_syrjom_624.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 22781 18975
    марина 27 мин. назад

      Согласно задумке кабмина русские компании потеряют право размещать свои акции на иностранных биржах. Те, что ещё торгуются там, будут обязаны вернуть ценные бумаги в Россию. Вместе с тем денежной компенсации для иностранцев не предусмотрено. Единственный шанс для них сохранить свои акции – получить аналогичное число на Московской бирже.

      И здесь есть один немаловажный нюанс. После внесения правок в законодательство вывести дивиденды за рубеж уже нельзя. Скорее всего, в самое ближайшее время мы станем свидетелями деколонизации отечественного фондового рынка. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что предложения Михаила Владимировича пройдут чтения в Государственной думе – у либеральных монетаристов опоры практически не осталось.

      Как мы дошли до жизни такой

      Напомним, как всё начиналось. Фондовый рынок нашей страны с самого начала представлял собой нечто несуразное. Он носил откровенно колониальный характер и был способом выколачивания прибыли из наших компаний. Политика Эльвиры Набиуллиной и руководства Центрального банка в целом привела к тому, что Мосбиржу фактически отдали иностранному капиталу. К концу прошлого полугодия зарубежные резиденты контролировали 80,7% акций, находящихся в свободном обращении. При этом резиденты США и Канады – 54%, Великобритании – 22%, стран-членов Европейского союза – 21%. Все остальные государства мира (включая таких гигантов, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Турция) дали скромные 3%. Именно поэтому президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден самоуверенно кичился тем, что политика его администрации привела, по сути, к краху фондового рынка России.

      Московская биржа закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал, – заявил 11 марта “сонный Джо”.

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