Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена спешить с переходом на рубли при экспорте своих энергоресурсов и других товаров.

По его словам, «никто, собственно, и не торопится».

«Безусловно, здесь нет места для резких движений. Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно», – сказал он журналистам, добавив, что «это очень поэтапное и очень осторожное движение с учётом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках».

Ранее председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин поставил под сомнение необходимость перехода на оплату в рублях за российские товары, так как это, по его мнению, может вытеснить компании РФ с международных рынков.

Песков на это отметил журналистам, что «разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве».

Тем временем Белоруссия с апреля переходит на расчёты за газ в российские рубли. Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Отмечается, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия в текущем году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях.

В конце прошлого года Минэнерго республики сообщило, что подписан протокол между «Газпромом» и белорусским правительством, согласно которому уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован на уровне 128,52 доллара за тыс. куб. м.

С 1 апреля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, покупатели российского газа из недружественных стран должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров.

По материалам РИА Новости, «Интерфакса», НТВ, ТАСС