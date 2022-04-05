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Рубен Полит 04.04.2022

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Добрый день, Анатолий Александрович.

После переговоров в Турции, интересно было послушать ответы Дмитрия Пескова о патриотизме, о возможности в будущем торговать опять в долларах, в евро и так далее. И хотелось бы услышать ваши комментарии. Что вы скажите насчёт Пескова и насчёт переговоров в Турции? Зачем такие переговоры, какая может быть здесь ключевая зацепка, которую может быть простые люди не видят?

На мой взгляд, в Турции говорили просто потому что об этом попросил Эрдоган. Ему сейчас нужно поднять свою популярность внутри республики. Ну а что, нам не жаль, пусть поднимают. В конце концов, Турция для нас всегда была хорошим торговым партнёром, в том числе и при Эрдогане. Что касается содержания этих переговоров, то я давно ещё с самого начала переговоров говорю, что главная задача Мединского доказать недоговороспособность террористической группировки «Украина». И в общем, примерно так и есть. Хотя Украина вроде бы привезла свои письменные предложения, но значительная часть этих предложений остается заведомо неприемлемо. Такие как например, гарантии безопасности Украины со стороны нынешних спонсоров этой террористической группировки. И поэтому, я вижу в этой всей переговорной эпопее, только одну ошибку Мединского, я о ней уже говорил. Он согласился изложить украинские тезисы, когда сами украинцы сбежали не подойдя к журналистам и сказал, что это украинские тезисы, не до, а после их оглашения. Чего естественно журналисты уже не услышали. Но тем не менее надо сказать, что позитивный сдвиг есть. А именно, что вот в этих украинских предложениях есть и согласие на нейтральный статус и отказ от желания обзавестись ядерным оружием. Это всё таки показывает, что они перешли к третей стадии смирения с неизбежностью, а именно к стадии торга. Ну, посмотрим в каком темпе они пройдут остальные стадии. Там остаётся, теоретически, ещё две.

Если взять историю, то Турция, конечно, никогда не была нам союзником, тринадцать раз в истории нападала на нас.

Это да, Турция никогда не была нам союзником…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-04-04-2022/
Метки: видео блог, последние выпуски
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30 30
    AnisNevino четыре часа назад

      Не была союзником, и никогда не будет. Мы для них кошельки на ножках, которые можно подоить на курортах

      1
      1
    • 16726 15180
      Руса час назад

        Например, в Сирии союзником РФ явлется Иран, а не Турция.
        аналогично и в Карабахе, в Восточной Европе– Белоруссия.

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