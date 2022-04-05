Президент РФ Владимир Путин прокомментировал призывы зарубежных политиков национализировать энергетические активы России на Западе. Эту тему он затронул на совещании по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных с ними отраслей промышленности.

Глава государства отметил, что ситуация в энергетической сфере «ухудшается в результате нерыночных, грубых мер в том числе административного давления на нашу компанию “Газпром” в некоторых европейских странах».

«Мы наблюдаем очередную попытку наших партнёров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счёт. Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну, так мы далеко зайдём. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – предупредил он.

Ранее Министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства. Эксперты отмечают, это шаг пока нельзя назвать национализацией. Одновременно британские СМИ сообщили, что власти Великобритании могут в ближайшие дни национализировать Gazprom Energy.

На совещании российский лидер отметил, что из-за высоких цен на природный газ на Западе падает производство удобрений.

«В этих нынешних условиях дефицит удобрений, скажем, на глобальном рынке неизбежен. Не все страны смогут приобрести необходимый объём удобрений на текущий сезон, а значит, снизится и урожайность, – заметил он. – При этом, что важно отметить, развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия. Тем самым, безусловно, они неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции и в целом загонят мировые цены на продукты питания ещё выше. Повторю, подобный сценарий более чем реален, и нам – нам с вами здесь, в России – нужно быть к нему готовыми. Это означает, что необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причём по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка».

Отдельно президент призвал обратить внимание на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений. «Здесь нужно поставить чёткие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учётом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности, все возможности для этого у нас есть», – подчеркнул он.

В целом ситуация в самой России не вызывает тревоги. «По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, и возник очень хороший экспортный потенциал России», – заметил Путин.

По его словам, в нынешнем году на фоне глобального дефицита продовольствия России придётся рачительно относиться к поставкам за рубеж. Глава государства напомнил, что по итогам 2020 года наша страна стала нетто-экспортёром продукции АПК, то есть продала за рубеж больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем купила.

«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику, – сказал Путин. – При этом особо отмечу, что выросшие объёмы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание правительства: такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным, видимым результатом для людей и для бизнеса».

Напомним, в РФ уже действует плавающая пошлина на экспорт зерна и подсолнечного масла, регулируется рынок удобрений.

«Нужно держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, семенами и племенной продукцией. И конечно, у предприятий должна быть возможность привлечь заёмные средства в нужном объёме на выполнение текущих задач. Кроме того, в условиях внешних ограничений важнейшим вопросом является обеспеченность современной техникой и запчастями», – указал глава государства.

Он заявил, что ключевая задача для Кабмина, руководителей регионов, предприятий – «сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличивали выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей».

Глава государства поставил задачу, чтобы в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности вышли на опережающие темпы роста – выше 3% в год. Для этого, по его словам, потребуется кратно увеличить объёмы мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования за счёт внесения удобрений, широкой механизации, внедрения современных информационных технологий, необходимо также повысить доступность кредитных ресурсов на модернизацию производств и обновление рыбопромыслового флота.

«Нашим безусловным приоритетом остаётся комплексное развитие сельских территорий, строительство автомобильных дорог и другой инфраструктуры, социальных объектов, современного жилья. Очень важно, чтобы люди, которые работают на селе, кормят страну, жили в комфортных, современных условиях. Прошу учитывать эти приоритеты в ходе сегодняшней нашей дискуссии, при обсуждении предложений правительства», – заключил Путин.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости, НТВ