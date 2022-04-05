Украинские националистические формирования, готовясь к отходу, подорвали цистерну с опасными химикатами на территории завода «Заря» в городе Рубежном. Об этом сообщила Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР).

«ВФУ (вооружённые формирования Украины – ред.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода “Заря” подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учётом розы ветров. Направление ветра сейчас – в сторону освобождённой нами Кудряшовки», – сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения». Информации о жертвах пока нет.

«В резервуарах на территории химического предприятия по производству взрывчатых веществ остаётся ещё более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесёт непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит всё живое в радиусе 30 км. Пострадают районы всё ещё подконтрольных Вооружённым силам Украины (ВСУ) населённых пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тыс. мирных граждан», — говорится уже в заявлении НМ ЛНР.

Подчёркивается, что украинские СМИ тиражируют лживую информацию о причастности к взрыву подразделений НМ ЛНР, чтобы оправдать преступные действия ВСУ.

В НМ ЛНР также добавили, что украинские силовики не дают экстренным службам провести работы по локализации очага заражения.

Завод «Заря» — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, находится на южной окраине Рубежного. На его территории есть хранилища серной и азотной кислоты. Завод производил, в числе прочего промышленные взрывчатые вещества и химикаты для аграрной отрасли.

По материалам Sputnik, РИА Новости, Telegram