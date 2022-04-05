Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Политика

Каков военный потенциал Запада? Константин Сивков

148 0

Как происходит критический обвал мирового влияния стран Запада. Что говорит о том, что “мировой полицейский” теряет власть по всему миру. Зачем на самом деле Европа наращивает вооружения и усиливает военную повестку. Об этом и многом другом в интервью Игорю Шишкину рассказывает военный аналитик Константин Сивков.

Полную версию ролика смотрите на других платформах:

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cHrAyTlZP10
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Петля для анаконды. Россия и Китай создают военный блок
Константин Никифоров. Армия Европы
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012
ЛИВИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ ГОТОВЯТ РОССИИ. КОНСТАНТИН СИВКОВ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru