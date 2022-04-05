Каков военный потенциал Запада? Константин Сивков
Как происходит критический обвал мирового влияния стран Запада. Что говорит о том, что “мировой полицейский” теряет власть по всему миру. Зачем на самом деле Европа наращивает вооружения и усиливает военную повестку. Об этом и многом другом в интервью Игорю Шишкину рассказывает военный аналитик Константин Сивков.
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