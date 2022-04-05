Донбасс – это маленькая Россия, Россия в миниатюре, а Россия – это большой Донбасс, «украиной» для которого выступает коллективный Запад (причём с теми же обвинениями: «не такие», «иные», генетически близки, цивилизационно другие, и т.п.).

Отношение Запада к недороссии своего марионеточного ставленника Ельцина было таким же, как отношение фашисткой Украины к Донбассу: ЗЕМЛЯ НУЖНА, А ЛЮДИ НЕТ.

Причину я назову, и назову честно: ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА (и других коренных народов России).

Каким бы общепризнанным в мире рыночников ни был закон органического строения капитала (все отрасли стремятся к единой доходности на единицу инвестиций) – в постсоветской РФ он очевидным образом не работал.

Их всё время перекладывают – обеспечивая органическое единство капитала, примерно равную прибыль на вложения в любую из отраслей.

Как уверяют практически все экономисты в мире (и даже Чубайс, хоть это смешно) – капитал един и неделим, нет никаких отдельных текстильных или макаронных капиталов. Фабрики макаронные есть, а капиталов макаронных нет: деньги есть деньги, хоть в металлургию их вложи, хоть в строительство .

В высокодоходные отрасли капитал ломится гурьбой, и выгода вложений в них снижается: потому что предложение перегоняет и догоняет спрос.

Почему так происходит? За счёт оттока и притока инвесторов. Из низкодоходных отраслей капитал уходит – а поскольку они нужны, то спрос на их продукцию растёт.

А закон органического строения капитала, в числе прочего, неопровержимо доказывает, что в условии свободных рыночных обменов и перетоков капитал в любой отрасли даёт равную прибыль (за исключением временных колебаний).

Среди современных экономистов, включая даже и либеральных (в целом лженаучных) я не встречал бы такого, который отрицал бы закон органического строения капитала .

Потому так идентичны процессы-матрёшки, отделения Донбасса от Украины и отделение России от Запада. Потому в чёрные 90-е годы, страшные годы, отчасти и сегодня ещё не преодолённые до конца – в РФ решительно «отказывался» работать нормальный, привычный рыночной экономике, неотменяемый в нормальном рынке закон органического строения капитала.

Потому что «земля нужна, а люди нет». Идеал – земля осталась, а люди вымерли, или ещё куда-нибудь делись (бежали на Луну, в Антарктиду) – вот было бы зашибись!

Недороссия в лице РФ сперва рассматривалась не как страна, а как большой концлагерь. Доказуемую и очевидную нужность в нём демонстрировал только обслуживающий персонал ресурсонабжающих организаций.

Во многом это и сейчас так остаётся: работники сырьевого сектора получают, с точки зрения остальных граждан, «сверхдоходы», могут претендовать на «красивую жизнь по западным стандартам».

Все остальные профессии – погружены в мрак и безысходность особой нищеты, суть которой – медленное, и через медленность свою незаметное, вымаривание.

По замыслу организаторов геноцида (они же организаторы украинства) – в недороссии имени Ельцина не должно было оставаться собственной науки, культуры, философии, собственного интеллектуального творчества, изобретательства и рационализации, никаких сфер высокого передела, требующих образованности, высокой квалификации.

Недороссия имени Ельцина – обслуга нефтегазовой трубы, лесорубы, ансамбли туземных плясок перед туристами «цивилизованного мира», мужчины – ку́ли*, девушки – проститутки, и точка. Других – не требуется. Как пророчески предрекал страшный фильм-предвидение 1986 года – «скрипач не нужен».

Земля нужна – а люди нет. Потому тем, кто добывал нефть или газ – платили, чтобы они могли жить, а остальным, во всех отраслях и секторах экономики и социальной сферы – в лучшем случае, позволяли только нищенское существование (да и то далеко не всегда).

Никакой органики капитала в РФ не наблюдалось, и не могло наблюдаться: инвестор, переведший капитал из нефтянки в макаронную фабрику или издательское дело – или прогорал, или влачил кое-как жалкое существование, проклиная тот день, когда ему пришла в голову мысль вложиться во что-то, кроме «сырого сырья».

Машина геноцида предполагала, что экономика РФ работает не в интересах народов России, а в интересах западного капитала, потому должна быть источником дешёвого сырья, оцениваемого в иностранной валюте (ничего не стоящей для того, кто её печатает) и рынком сбыта исключительно импортного «ширпотреба».

Ничего своего руками делать не надо – кроме, может быть, сварки на трубопроводе, да и то – когда прикажут…

Нетрудно понять, что при таком подходе началась очень быстрая деградация всех нормальных, естественных параметров и габаритов страны и народа: науки, культуры, отраслей с высоким переделом сырья, сферы цивилизованной организации жизни, образования (а зачем оно нужно, если работать по «высоколобой» профессии потом негде?!), медицины, и т.п.

Возникло уникальное (созданное геноцидом) состояние, которое доселе удивляет западных экономистов (которые не «в доле»): работающая бедность.

Западные добросовестные экономисты совершенно справедливо пишут, что РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ – это аномалия, что такого быть просто не может, по известным им законам рыночных отношений!

В их мире бедность связана с безработицей, безграмотностью, асоциальным поведением, паразитарными гетто, ненужностью выброшенного из жизни человека.

Они искренне не понимают – как может оставаться на протяжении десятилетий БЕДНЫМ и даже НИЩИМ человек с высоким образованием, вполне социализированный, работающий, причём на полторы-две ставки, то есть вполне востребованный обществом. Западу хорошо знакома бедность безработных – но ему неизвестна бедность работающих.

Ответ на этот парадокс с нарушением законов их же, европейского, рынка – сознательный и стратегически централизованный, плановый геноцид многонационального народа России. «Ещё раз Донбасс»: земля нужна, а люди нет.

Обслуга при трубе или шахте нужна, а самобытный народ с уникальной собственной культурой, с особо-выдающимся местом в человеческой цивилизации – нет.

Потому В 90-Е планомерно уничтожалось всё, что ДЕЛАЕТ НАРОД НАРОДОМ, от книгоиздания и учреждений культуры до трикотажных и макаронных фабрик: «вам не нужно ни своих книг, ни даже своих макарон – сколько нужно, вам завезут, вы знайте – недра опустошайте, на большее не годитесь».

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Неудивительно, что сегодня национально-освободительная борьба России с колониальным игом «валютного коридора» так очевидно и мощно сложилась с новым этапом мирового антиколониального движения, охватившего Китай, страны Азии, Латинской Америки, Африки.

По поводу «наказания России за реконкисту» мнения разделились очень чётко и без исключений: метрополии колониализма все хотят Россию наказать, а бывшие колонии и полуколонии – столь же решительным образом нет. Это – общий стержень в позиции КНР, Индонезии, Ирана, Бразилии, Южной Африки, и даже таких экзотических союзников, как Центральноафриканская Республика.

Все эти очень разные страны и народы роднит то, что они знают тяжесть колониального ига Запада, чувствуют, как оно в последние годы пытается усилиться, и всеми силами отталкивают его от себя.

Вряд ли всякий бразилец или чилиец сможет показать Украину на карте, но указать рубцы на спине или на душе от колониального фашистского хлыста – сможет каждый из них.

У русских впереди сложный путь: снова осознать себя народом, из коллектива ресурсонабжающего предприятия, чей кругозор сузился до диаметра трубы – снова стать нацией, достроив для этого всё, что нации полагается, а ельцинистами (будь они навеки прокляты!) – было снесено и вытоптано.

В частности, великой нации не бывает без собственной науки, культуры, предприятий по импортозамещению, высокотехнологичных отраслей, собственного развитого образования, собственного духа, получающего мощную подпитку из мощной экономики, без собственной индустрии и сельского хозяйства (в 90-е даже хлеб завозили баржами из-за океана!).

Словом, без всего того, что делает жизнь жизнью, надстраивая человеческую жизнь над болотом безмозглого, животного существования низкоразвитых и низкоорганизованных туземцев периферийной колонии.

И тут очень важный момент: в процессе самоосознания русская нация и многонациональный народ России, сбрасывая не только колониальное ярмо, но и шоры с глаз, надетые выращенной колонизаторами псевдоинтеллигенции** – осознаёт, что «украинский эксперимент» является не только очевидным орудием геноцида русского народа, но также и желанным итогом такого геноцида.

Он демонстрирует не только успехи в уничтожении русского народа, но и желанный "окончательными решателями русского вопроса", наследниками Гитлера, финал: русские земли без русских людей.

В рамках украинства старое, столетней давности дерьмо, засохшее и окаменевшее, разбавили потоками долларовых подачек и дрожжами ближневосточных террористических методичек по формированию секты террористов, типа ИГИЛ***.

В итоге старое дерьмо австрийской разведки, германского генштаба, гитлеровской оккупации и канадской «советологии» стало снова жидким и взошло на дрожжах сектантского терроризма бурной агрессивной биомассой.

Отдадим должное «советологам» Запада: в лице украинства они сумели создать гибрид:

- хуторской непроходимой тупости неграмотных дикарей-туземцев,

- криминально-блатной продажной и сверхциничной субкультуры приватиров,

- деструктивно-дегенеративных форм психоделики**** и психотропного разрушения личности,

- ваххабитского фанатичного «заклинивающего» фундаментализма, превращающего адепта секты в серийного маньяка-убийцу с полностью подавленным инстинктом самосохранения.

Такой вот сложный – и ДЬЯВОЛЬСКИ эффективный (для инфернальных планов) монстр-мутант получился из этого гибрида!

Но главное – не в сложном составе итогового вонючего «продукта» \) – а в том, что орудие демонстрирует нам чаемый итог «окончательного решения русского вопроса» по гитлеровским заветам.

Можно, конечно, болтать много, и «за» и «против», можно крутить и вертеть языком или пером на все стороны, тем более что народ наш любит повыделываться экзотикой мнений на все случаи жизни.

Но, кроме болтовни, есть факты, и факты эти никто, даже самый яростный украинофил отрицать не может.

1). Были русские города.

2). Они перестали быть русскими.

То, что сделано с Одессой и Харьковом – можно сделать с Челябинском, Костромой, Ставрополем, Хабаровском, и т.п.

Разумеется, археологи смогут найти в Одессе или в Харькове, да и в Киеве – следы былого присутствия русских. Но эти следы находятся в т.н. «культурном слое», в отложениях земли!

И тут у меня вопрос ко всем демагогам, пацифистам, ко всем чувствительным жалейкам: КУДА ДЕЛИСЬ РУССКИЕ ИЗ РУССКИХ ГОРОДОВ?!

Почему они превратились в «слой отложений», доступный только археологам, как греки в Стамбуле, бывшем Константинополе?! Бывшей столице Византии, Царьграде – а Киев был «мать городов русских», аналогии не наблюдаете?!

Так куда делись русские из русских городов?

Это не только вопрос возмездия. Этот вопрос куда шире: если завтра против вашего города применят то, что применили против Харькова – то город останется, а вас не будет! Помните, много раз повторяю, услышьте меня:

- ЗЕМЛЯ НУЖНА, А ЛЮДИ НЕТ!

Куда делись русские из русских городов?

Не буду щадить читателя эвфемизмами.

Во-первых, очень многие истреблены физически, сломлены пытками и муками, раздавлены террором. Да, этого не показывали по колониальному телевизору – но по колониальному телевизору многое не показывают.

Однако, ребята, ДЕЛО ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ:

- «русские были – русских нет,

на всё-про всё восемь лет.

Вот что значит нацисты «на точках»

- русских не стало за восемь годочков».

Во-вторых, многие бежали. Рекомендую очерк моего друга, Т.Савченко о девушке из Одессы, беглянке, которая знает, что в Одессу не сможет вернуться НИКОГДА. «Погибла наша жемчужина у моря» – говорит девушка Тимуру…

В-третьих, очень немало бывших русских ассимилировано. Разумеется, при таком коротком сроке речь может идти только о НАСИЛЬСТВЕННОЙ ассимиляции, осуждённой в конвенции ООН о геноциде.

Другое дело, что при массовой ассимиляции миллионы людей, отрекавшихся от собственных родителей и русского имени – использовались очень разные методы: и кнут, и пряник, и подкуп, соблазнение, и зашкаливающее ужасом своим насилие, и нейролингвистическое программирование, и психотропная химия, новейшие разработки по подавлению воли человека и повышению его внушаемости.

Но факт остаётся фактом: принудительная ассимиляция осуществлена была в кратчайшие сроки. И это доказало не только эффективность западных разработок по «окончательному решению русского вопроса» по гитлеровскому сценарию, но и саму возможность, близкую достижимость такого «решения».

Собственно, вся вышеописанная экономическая практика "ельциномора" должна была закончится, по "их" планам, четырьмя десятками таких вот "украин", пилотный образец которой мы лицезреем во всей мерзости ея…

То есть научно и опытом доказано, что имеется комплекс мер, позволяющий за срок 8 лет, и меньше превратить русский город хоть в эфиопский, хоть в португальский, были бы средства да желание!

Потому – остановить процесс дерусификации русских городов, повернуть вспять, насколько это возможно, процесс этнической лоботомии – необходимая часть возрождения России, как суверенного государства.

Это тот случай, когда экономика неотделима от военного дела, обе они от культурного выбора и наследия, от почвы и судьбы, от метафизического выбора между Добром и злом, между Жизнью – и некрофилическим культом смерти, которым пропитано всё в суицидальном украинстве.

Главное, чтобы хватило сил…

Понимаете, не всегда сил хватает даже тому, кто всё понимает!

Так случается – народы умирают. Остаются только археологам, в толщах земных отложений, там, где в темноте лежат под ногами харьковчан осколки табличек на русском языке…

Да, народы умирают, история знает десятки мёртвых языков, и сотни рассыпавшихся курганами безымянных царств, канувших в лету.

Давайте надеяться, что это не про русских в XXI веке!

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* Кули – носильщик, грузчик, возчик, чернорабочий в Индии, Китае, Японии, Индонезии, рабочий низшей квалификации из колоний или в колониях.

** По образному выражению Дж. Неру, каждый колонизатор заботится о том, чтобы воспитанная им интеллигенция стала врагом своего народа.

*** Запрещена в РФ, экстремистская и террористическая организация.

**** Психоделика – разработанный на Западе специфический метод введения человека (например, зрителя или читателя) в определенное ИСС (изменённое состояние сознания), посредством использования приемов, апеллирующих к его подсознанию. Это делается путем совокупности нейро-лингвистических и художественно-выразительных приемов, но поданных таким образом, что они не отслеживаются сознанием жертвы погружения.

В.Л. Авагян

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