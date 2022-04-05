Вчера министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что группа GAZPROM Germania (владелец поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа) до 30 сентября перейдет под опеку немецкого энергетического регулятора.

А 1 апреля сам Газпром объявил, что «31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd».

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Опасения немцев, как пишут западные СМИ, связаны с двумя обстоятельствами. Первое: якобы в двадцатых числах марта Газпром продал акции GAZPROM Germania неизвестному покупателю, сделка была совершена в Санкт-Петербурге и затем визирована у нотариуса в Берлине. Второе: GAZPROM Germania владеет хранилищами газа, а они катастрофически пустые. Понятно почему: Газпром осознает, что закачав в них газ без оплаты со стороны европейцев, он его лишится так же, как ЦБ РФ лишился части золотовалютных резервов, то есть газ просто экспроприируют под соусом обеспечения национальной безопасности.

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В итоге сначала антимонопольные органы ЕС проводят обыски в офисах GAZPROM Germania, ища данные о новом владельце и сути сделки, потом немцы после объявления Газпрома о выходе из GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd, берут управление под свой операционный управленческий контроль.

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В тут-то и возникает самый главный вопрос: а как наполнять эти хранилища газом? Без этого немецкие бытовые потребители и немецкая промышленность лягут на бок и тихо будут замерзать. Да Газпром прокачивает в Европу все больше газа в эти тревожные недели, да он исполняет обязательства в полном объеме, но Газпром не делает запасы газа в хранилищах, как раньше, чтобы выбирать его в пики потребления.

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С этого дня ответственность за запасы газа будет нести уже Германия. Начинаем следить за тем, где она его найдет и как быстро хранилища будут заполняться. С необходимой скоростью это возможно, только купив газ у России. Поставки СПГ не спасут и тут дело даже не в деньгах, а в технических возможностях его приема.

Этот триллер только начался.

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Стоит также отметить, что вчера сразу несколько официальных лиц Германии высказались против прекращания закупок газа у России, указав, что Германия не может себе этого позволить. Ранее, главы крупных концернов открыто заявляли, что остановка поставок газа грозит крахом целых отраслей экономики.

