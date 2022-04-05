Газовый триллер
Вчера министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что группа GAZPROM Germania (владелец поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа) до 30 сентября перейдет под опеку немецкого энергетического регулятора.
А 1 апреля сам Газпром объявил, что «31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd».
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Опасения немцев, как пишут западные СМИ, связаны с двумя обстоятельствами. Первое: якобы в двадцатых числах марта Газпром продал акции GAZPROM Germania неизвестному покупателю, сделка была совершена в Санкт-Петербурге и затем визирована у нотариуса в Берлине. Второе: GAZPROM Germania владеет хранилищами газа, а они катастрофически пустые. Понятно почему: Газпром осознает, что закачав в них газ без оплаты со стороны европейцев, он его лишится так же, как ЦБ РФ лишился части золотовалютных резервов, то есть газ просто экспроприируют под соусом обеспечения национальной безопасности.
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В итоге сначала антимонопольные органы ЕС проводят обыски в офисах GAZPROM Germania, ища данные о новом владельце и сути сделки, потом немцы после объявления Газпрома о выходе из GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd, берут управление под свой операционный управленческий контроль.
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В тут-то и возникает самый главный вопрос: а как наполнять эти хранилища газом? Без этого немецкие бытовые потребители и немецкая промышленность лягут на бок и тихо будут замерзать. Да Газпром прокачивает в Европу все больше газа в эти тревожные недели, да он исполняет обязательства в полном объеме, но Газпром не делает запасы газа в хранилищах, как раньше, чтобы выбирать его в пики потребления.
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С этого дня ответственность за запасы газа будет нести уже Германия. Начинаем следить за тем, где она его найдет и как быстро хранилища будут заполняться. С необходимой скоростью это возможно, только купив газ у России. Поставки СПГ не спасут и тут дело даже не в деньгах, а в технических возможностях его приема.
Этот триллер только начался.
https://t.me/politjoystic/25775 – цинк
Стоит также отметить, что вчера сразу несколько официальных лиц Германии высказались против прекращания закупок газа у России, указав, что Германия не может себе этого позволить. Ранее, главы крупных концернов открыто заявляли, что остановка поставок газа грозит крахом целых отраслей экономики.
Надо посмотреть чья фирма GUSTO. Все время нравилось жрать их помидоры в собственном соку. От них хорошо в туалет ходил. Если это украинские то буду покупать другие. Весь это газ в Германии не хотят покупать из за Украины. А я не буду покупать украинское, пока наши не победят национализацию. Чтобы внести свой вклад в победу своим сран-ьем. Надо пополнять положительное сальдо в международных делах.