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Южная Корея должна дисциплинировать себя

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"Южная Корея может столкнуться с серьёзной угрозой из-за безрассудных замечаний министра обороны, подонка, который посмел упомянуть превентивный удар по государству, обладающему ядерным оружием. Южная Корея должна дисциплинировать себя, если хочет избежать катастрофы. Любой незначительный просчёт и недоброжелательное высказывание в адрес другой стороны в нынешней ситуации может спровоцировать опасный конфликт и полномасштабную войну".

(с) Ким Ё Чжон (сестра Ким Чен Ына, зам.директора департамента ЦК Трудовой Партии Кореи)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7538029.html
Метки: кндр, северная корея, южная корея, ядерное оружие
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