Переоценка патриотизма
Переоценка патриотизма
Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало.
Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот".
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Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм".
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Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа". Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, – настоящий патриот.
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Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать…
(с) Кадыров
Тревожный звоночек для дяди с усами.
https://ctakan-divanych.livejournal.com/2624659.html
Дядя (ПЕсков) забыл, что мусульмане таких видят насквозь.)) И прекрасно понимают, что происходит и кто есть ху.
Для этого не обязательно быть мусульманином, достаточное условие просто быть человеком. Плюс, Кадыров ещё и воин.
Игорь Друзь сегодня в 4:28
— Известный военкор Поддубный пишет: “Из белгородского госпиталя:
«Обменяли 50 военнопленных украинских солдат, подлеченных в нашей больнице Белгорода, на наших. У наших пальцы на руках обрублены, отрезаны детородные органы. Медсестры по трое суток не отдыхают, наплачутся, идут на перевязки. У ребят все гноится. …
Нет слов. Но это надо знать».
Некоторые начали говорить, такого не может быть. А я не сомневаюсь, что это правда. Изуверы-”медики” из ВСУ совершенно открыто и по телевизору говорили, что кастрируют русских солдат просто за то, что они – русские. Притом телеведущие не возражают против таких слов…
Кроме того, я лично знаю некоторых людей, которые побывали у них в плену – их пытали страшно. Помню, например, как в июле 2014 из 25 бригады ВСУ нам вернули двух пленных по обмену: ребята вскоре скончались – это были уже просто мешки с переломанными костями. Конечно, изверги встречаются на войне с любой стороны, но майданный режим является носителем преступной идеологии, благодаря которой изуверы- террористы получают наибольшую поддержку правящей клики.
п.с.Если это правда??тогда о чем переговоры и с кем ??
Марина, поставим вопрос иначе. Кто инициатор переговорного процесса?
имеете ввиду Стамбул -так Турция же и я поняла -этого и ранее требовали и просили патрнеры по МИнску 1,2..
Мински в прошлом.
Благодаря Зеленскому в первую очередь.
Танцы с МИД России я ранее прогнозировал.
Не пытайтесь высосать сенсацию из типичного для военного конфликта процесса переговоров.
…
Вы, Мари, тут себя полностью дискредитировали, Вашими навешиваниями ярлыков, откровенной подтасовкой фактов и попытках играть на эмоциях.
…
Вам самой не стыдно?
Вы же взрослая женщина, а поведение на ЯП как у подростка порой.
…
Со всем уважением, Дмитрий.
Отнюдь, зачем заглядывать так далеко? Все “свои” мместные.
И по Вашей новости об обмене военнопленными. Скорее, это утка, нацики изуверы,но не дураки, что бы давать врагу такую козырную даму и явить всему миру свое реальные лицо.
Киевские власти.
Ты, Марына???
За глупость плюс.
Россия BlackCat → Алекс Сневар сегодня в 12:23
Вы Мари?
Вашем же салом…
Первоисточник скинете?
И далее будут попытки вырвать из контекста факты, поляризуя общество на тех кто за и тех кто против.
…
Считаю что Рамзан Кадыров прав в своём замечании, но стоило ли публично его сейчас озвучивать – вопрос.
…
У лидера Чечни ещё будет возможно проявить свои таланты военачальника на территории Украины в период проведения спецоперации и возможно после, помогая армии ЛДНР завершить начатое 24 февраля.