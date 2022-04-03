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Переоценка патриотизма

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Переоценка патриотизма

Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало.
Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот".

Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм".

Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа". Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, – настоящий патриот.

Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать…

(с) Кадыров

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7537564.html
Метки: Кадыров, общество, патриотизм, песков
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15 Комментариев » Оставить комментарий
  • 5737 4940
    Алекс Сневар час назад

      Тревожный звоночек для дяди с усами.

    • 22698 18904
      марина час назад

        Игорь Друзь сегодня в 4:28
        — Известный военкор Поддубный пишет: “Из белгородского госпиталя:
        «Обменяли 50 военнопленных украинских солдат, подлеченных в нашей больнице Белгорода, на наших. У наших пальцы на руках обрублены, отрезаны детородные органы. Медсестры по трое суток не отдыхают, наплачутся, идут на перевязки. У ребят все гноится. …
        Нет слов. Но это надо знать».
        Некоторые начали говорить, такого не может быть. А я не сомневаюсь, что это правда. Изуверы-”медики” из ВСУ совершенно открыто и по телевизору говорили, что кастрируют русских солдат просто за то, что они – русские. Притом телеведущие не возражают против таких слов…
        Кроме того, я лично знаю некоторых людей, которые побывали у них в плену – их пытали страшно. Помню, например, как в июле 2014 из 25 бригады ВСУ нам вернули двух пленных по обмену: ребята вскоре скончались – это были уже просто мешки с переломанными костями. Конечно, изверги встречаются на войне с любой стороны, но майданный режим является носителем преступной идеологии, благодаря которой изуверы- террористы получают наибольшую поддержку правящей клики.
        п.с.Если это правда??тогда о чем переговоры и с кем ??

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      • 18148 9120
        BlackCat 25 мин. назад

          И далее будут попытки вырвать из контекста факты, поляризуя общество на тех кто за и тех кто против.

          Считаю что Рамзан Кадыров прав в своём замечании, но стоило ли публично его сейчас озвучивать – вопрос.

          У лидера Чечни ещё будет возможно проявить свои таланты военачальника на территории Украины в период проведения спецоперации и возможно после, помогая армии ЛДНР завершить начатое 24 февраля.

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