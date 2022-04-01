Какие иллюзии развеялись в последнее время у немалого числа людей?
Последние месяцы стали роковыми для многого и многих на планете Земля.
Во-первых, у широких масс развеялось в прах множество иллюзий:
- о том, что право собственности в западном мире неприкосновенно, а нацизм и шовинизм там полностью искоренены;
- о том, что доллар надежен как золото и бриллианты, а не просто знак без обеспечения;
- о том, что спорт вне политики, не терпит обмана, служит добру и миру и объединяет людей;
- о том, что все работники искусства сплошь патриоты, высокоморальны, любят свой народ, а не деньги, которые с него собирают и не готовы к предательству;
- о том, что СМИ независимая четвертая власть, а не продажная низкопробная шлюшка;
- о том, что нормативные, торговые и международные договора, правила и обещания надо выполнять, что суды беспристрастны и руководствуются правом и законом;
- о том, что молодые жители Украины помнят о своем этническом и культурном родстве с россиянами и готовы с радостью встречать освободителей от нацизма;
- о том, что российский народ един как никогда, а пятая и шестая колонны вычищены и в правительстве, и в аппаратах регионов, и в руководстве СМИ;
- о гуманизме элиты и правительств США и стран Запада, уровне их культуры, их отношения к нацизму и шовинизму;
Можно этот перечень развеянных в последние дни иллюзий увеличить в десятки раз, но более важным предоставляется задача своевременных выводов и срочного принятия важных мер, необходимых и решительных действий…
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