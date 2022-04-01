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Какие иллюзии развеялись в последнее время у немалого числа людей?

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Последние месяцы стали роковыми для многого и многих на планете Земля.

Во-первых, у широких масс развеялось в прах множество иллюзий:


  • о том, что право собственности в западном мире неприкосновенно, а нацизм и шовинизм там полностью искоренены;

  • о том, что доллар надежен как золото и бриллианты, а не просто знак без обеспечения;

  • о том, что спорт вне политики, не терпит обмана, служит добру и миру и объединяет людей;

  • о том, что все работники искусства сплошь патриоты, высокоморальны, любят свой народ, а не деньги, которые с него собирают и не готовы к предательству;

  • о том, что СМИ независимая четвертая власть, а не продажная низкопробная шлюшка;

  • о том, что нормативные, торговые и международные договора, правила и обещания надо выполнять, что суды беспристрастны и руководствуются правом и законом;

  • о том, что молодые жители Украины помнят о своем этническом и культурном родстве с россиянами и готовы с радостью встречать освободителей от нацизма;

  • о том, что российский народ един как никогда, а пятая и шестая колонны вычищены и в правительстве, и в аппаратах регионов, и в руководстве СМИ;

  • о гуманизме элиты и правительств США и стран Запада, уровне их культуры, их отношения к нацизму и шовинизму;

Можно этот перечень развеянных в последние дни иллюзий увеличить в десятки раз, но более важным предоставляется задача своевременных выводов и срочного принятия важных мер, необходимых и решительных действий…

В.К. Чебанов


***


Источник (отрывок).
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5995069.html
Метки: гуманизм, доллар, Запад, народ, политика, Россия, русский, СМИ, США, Украина
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