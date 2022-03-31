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В Госдуме назвали сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru
В Госдуме назвали сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила пресс-секретарь президента Анатолия Бибилова Дина Гассиева.

«После выборов точно», — сказала она, добавив, что тогда завершатся все необходимые процедуры.

В соответствии с конституционным законом Южной Осетии, президент издает указ о проведении референдума, в котором определяет его дату. Голосование может быть назначено на любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России. Он также заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для присоединения к России и организует всенародное голосование.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал вхождение республики в состав России мечтой многих ее жителей с 2008 года.

Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008-го. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.

Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

По материалам Lenta.ru, РИА Новости, ТАСС

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_gosdume_nazvali_sroki_referenduma_o_vkhozhdenii_juzhnoj_osetii_v_sostav_rossii_864.htm
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