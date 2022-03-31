Соединённые Штаты через месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в чёрный список.

Как пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»), решение сформулировано в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США от 24 марта. Удобрения занесли в перечень жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

Эксперты считают, что причиной такого шага стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика — швейцарский Mediterranean Shipping Company (MSC), датский Maersk и французский CMA CGM — остановили перевозку грузов из РФ. Однако почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи удобрений пошли легче» и поставки в целом налажены с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, так как потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.

Источники издания также надеются на отмену пошлин в отношении российской химической продукции. Они действуют в Штатах и Европе на карбамидо-аммиачную смесь и фосфорсодержащие удобрения.

Как отмечает «Ъ», Европа и США ощутимо зависят от поставок из России, при этом Москва способна перенаправить товарный поток в Азию в случае ухудшения обстановки.

По материалам «Ъ», «Известий», РИА Новости