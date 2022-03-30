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Санкции как экономическое оружие. Россия, КНДР, Куба

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Санкции как экономическое оружие. Россия, КНДР, Куба



Аннотация:

Санкции являются чертой «нового мирового порядка», за которым скрывается все тот же империалистический подход в международных отношениях. Санкции могут служить средством решения споров между капиталистическими государствами: инструментом подчинения, «благородного ограбления» или смены режима. Именно с такой разновидностью санкционного давления сталкиваются Российская Федерация, Иран и Венесуэла.

Совсем другие цели лежат в основе санкций, введенных в отношении КНДР и Кубы. В этом случае речь идет не о демонстрации силы и не о разрушении экономики как таковом, а о принуждении к отказу от построения социализма, об уничтожении общества нового типа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7526092.html
Метки: кндр, куба, Россия, санкции, США, холодная война, экономика
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