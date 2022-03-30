Путешествие Антона Стуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное
Антон Юлиус Стуксберг (12 апреля 1849 — 30 ноября 1902) — шведский зоолог и исследователь.
Антон Юлиус Стуксберг был сыном церковного старосты и члена жюри Йоханнеса Стуксберга и Анны Марии Хеглунд. В 1869 году он стал студентом Упсальского университета , где в 1875 году получил степень доктора философии.
Под руководством Адольфа Эрика Норденшёльда Стуксберг участвовал в нескольких исследовательских поездках в Арктику, Сибирь, на Новую Землю и к реке Енисей в 1875 и 1876 годах. Норденшельд также нанял его для участия в качестве зоолога в его экспедиции на «Веге» в 1878–1880 гг.
В 1882 году он стал куратором зоологического отдела Гетеборгского музея и занимал эту должность до самой смерти. Одно время он был ведущим знатоком арктической фауны, уделяя особое внимание рыбам, ракообразным астацидам, многоножкам и беспозвоночным. В том же году он стал членом Королевского общества науки и знаний в Гётеборге. В 1897 году принял участие в исследовательской поездке в Крым и на Кавказ.
Сет очень большой, около трехсот снимков. Многие из них опознаны как мною, так и многими другими людьми. Можно точно сказать, что в сете присутствуют Москва, Киев, Одесса, Новороссийск, разные города и поселения Крыма, а так же Тифлис и другие города Грузии. Но большая часть снимков остаётся неопознанной. Большинство не поддаётся определению, но некоторые с изображением различных городов могут открыться знающему человеку, которых среди читателей этого блога можно найти, как я надеюсь. Пишите, не стесняйтесь предлагать свои варианты. Если сможем идентифицировать изображения, то я смогу их вставить в соответствующие выпуски. Заранее благодарен.
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09. Ялта. У церкви Иоанна Златоуста
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11. Алушта. Вид в сторону горы Куш-Кая
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14. Массандровский дворец императора Александра III. Парк
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