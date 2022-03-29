Переговоры проходили в президентском дворце Долмабахче. Стамбульский раунд переговоров начался с встречи президента Турции с обеими делегациями. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поддерживать мир и стабильность в регионе и пообещал, что Анкара сделает всё от нее зависящее для облегчения переговорного процесса.

Непосредственно переговорный день стартовал с общения один на один главы российской делегации Владимира Мединского и Давида Арахамии — лидера парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа». Говорили они около 40 минут, затем переговоры продолжились в расширенном составе. В перерыве Мединский сообщил, что российская сторона заявила Украине протест в связи с появившимся видео издевательств над пленными российскими военными и получила гарантии жесткой реакции на такие случаи.

Это уже четвертый раунд переговоров. До этого стороны трижды встречались в Белоруссии, были также регулярные контакты в формате видеосвязи. Но никакие документы пока не подписаны.

Россия получила от Украины письменные предложения, предполагающие ее отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, сообщил Мединский по итогам сегодняшней встречи.

«Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров, – сказал он. – Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход».

Мединский добавил, что предложения Украины также не распространяются на «отдельные районы» Донбасса. «Что такое эти отдельные районы, какова их площадь, формулирует Украина отдельно, – указал глава российской делегации. – Россия формулирует так, как она это понимает».

«Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему вкратце: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины», – добавил Мединский.

Кроме того, предполагается, что Россия сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Также Россия получила письменные предложения от Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР, которые Украина считает своими.

Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Украина предложила зафиксировать, что в течение 15 лет она не будет пытаться решить вопрос Крыма военным путем. На протяжении этого времени предполагается вести переговоры о статусе полуострова.

Письменные предложения Украины предполагают, что Россия не будет выступать против стремления Украины в ЕС.

В свою очередь, Россия допускает, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться одновременно с парафированием договора на уровне МИД двух стран.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила на брифинге, что Москва считает наиболее существенным сам факт ведения российско-украинских переговоров, а вопрос о месте встречи двух делегаций не носит принципиального значения.Дипломат добавила, что Москва изначально слышала много требований от Киева, «который ставил условия, в том числе и с точки зрения географии проведения» переговоров.

При этом, по словам Захаровой, представителям руководства Турции следовало бы воздержаться от рекомендаций Москве отказаться от требований признания Киевом независимости Донбасса и принадлежности Крыма России. «Мы благодарны Турции за те посреднические усилия, которые руководство этой страны оказывает проведению, в частности, российско-украинских переговоров и в принципе урегулированию ситуации, но при этом данное конкретное заявление, на наш взгляд, выбивается из такого заявленного посредничества, – отметила она. – Это не тот вопрос, который все-таки турецким представителям стоило бы комментировать».

Дипломат отметила, что Анкара не присоединилась к русофобской кампании Запада и в целом занимает взвешенную позицию в нынешней ситуации, что позволило организовать очередной раунд российско-украинских переговоров на турецкой территории.

Повестка российско-украинских переговоров включает вопрос о признании Киевом современных территориальных реалий. «На повестке дня постоянный нейтралитет, внеблоковый статус, гарантии безопасности, демилитаризация Украины, денацификация, признание современных территориальных реалий, восстановление статуса русского языка и прав русскоязычного населения. Иными словами, речь идет о возвращении Украины к истокам ее государственности, закрепленным в декларации о государственном суверенитете 1990 года», – подчеркнула Захарова.

По материалам НТВ, ТАСС, газеты «Коммерсантъ»