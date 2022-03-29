Четвёртое. Байден, с молодости связанный с мафией (именно она помогла ему войти в большую политику), в своей речи делает явные мафиозные посылы против президента России, который явно сорвал его планы на развитие военной ситуации на Украине. Именно поэтому он и готовит в секрете реализацию тайного плана с участием Польши.

Третье. Байден и стоящая за его спиной команда Обамы, безусловно, имеет некий тайный план. И данный план, видимо, связан с Польшей. Этим и объясняется выбор места произнесения речи – город Жешув (146 км от Львова), где дислоцирована 21 – я бригада Подгальских стрелков 18 – й механизированной дивизии.

Первое. Несмотря на свой возраст, Байден находится в хорошей физической форме и жизненном тонусе. Поэтому говорить о его дряхлости и деменции – это занижать опасность врага.



Мнения мировых и российских аналитиков по поводу «миротворческой инициативы» Польши о вхождении её войск с «гуманитарной миссией» на Западную Украину резко разделились.

Одни полагают, что США и НАТО не допустят этой инициативы, поскольку она приведёт к прямому военному конфликту России со страной-членом НАТО, что, в конечном итоге, чревато ядерной войной.

Другие считают, что России будет выгодна эта инициатива, поскольку она приведёт к разделу Украины, и, что, якобы, России вообще не выгодно проводить военную операцию в Западной Украине и осуществлять там длительную зачистку против необандеровцев.

Последний подход о «выгодности» раздела Украины сразу отбрасываем. Такой итог специальной операции обесценивает все усилия по её проведению.



В этом случае, ядро нацистов концентрируется на Западе Украины и не даёт возможность проведения денацификации.



А закрепление страны НАТО на части Украины дезавуирует усилия по её демилитаризации.



Ведь ясно, что там сразу начнётся строительство военных баз НАТО и размещение любого вида вооружения (пусть даже не ядерного).

Весьма любопытная статья о «миротворческой инициативе» Польши опубликована 26 марта на израильском информационно – аналитическом сайте "Детали". Статья называется "Если у НАТО не хватит решимости – есть другой путь" (автор – Владимир Поляк).

Вот её основные тезисы:

«Угроза новой мировой войны становится все более реальной, некоторые полагают даже, что она уже идет. При этом на недавнем саммите НАТО очередной раз было заявлено, что альянс не собирается вступать в военный конфликт на территории Украины.

Пока ситуация развивается по сценарию недавно вышедшего фильма «Мюнхен: на грани войны» об истории Мюнхенского соглашения. Но события развиваются столь стремительно, что вчерашние правила игры аннулируются раньше, чем формулируются новые.

Официальная причина проведения саммита НАТО – демонстрация солидарности с Польшей и Украиной. Но аналитики не исключают, что есть и неформальные причины для проведения его в Польше.



Как известно, поляки недавно выступили с инициативой отправки миротворческой миссии в Украину, что вызвало резкий отпор со стороны России и угрозы в том, что это будет расценено как акт агрессии.

Вопрос, который, несомненно, стоит перед странами НАТО, до каких пор они смогут воздерживаться от прямого конфликта с Россией, которая, в сущности, только и ищет повода вступить в этот конфликт.



За сводками с полей сражений в Украине почти позабылось, что первопричиной войны была вовсе не «защита Донбасса», а фактически ультиматум, предъявленный Кремлем именно НАТО, который был отвергнут альянсом.

Теперь этот ультиматум предъявляется уже не по дипломатическим каналам, а военным путем. Пока что Североатлантический блок пытается ответить на военный вызов, который предполагает боевые действия и территориальные захваты – экономическим путем. Но этот путь значительно дольше.

Похоже, что теперь только вопрос времени и поводов – когда страны НАТО дадут Москве столь излюбленный ею «ассиметричный ответ».



Одним из первых признаков такого ответа и может являться пробный шар в виде предложения послать польскую миротворческую миссию, скажем по просьбе польского населения, проживающего на Западе Украины.

А собрание лидеров стран НАТО вполне мог бы означать неформальное обсуждение этого и других, более радикальных сценариев развития ситуации.

Стоит напомнить о существовании тройственного военного союза: Украина, Польша, Великобритания, объявленного 17 февраля, буквально незадолго до войны по инициативе Великобритании…

… Численность российской армии оценивается в общей сложности в три миллиона 454 тысячи человек, из них 2 миллиона резервистов. Украинские вооруженные силы – 1 миллион 339 тысяч (из них примерно миллион резервистов и военизированных формирований).

Численность польской армии 160 тысяч человек плюс миллион резервистов. Численность армии Великобритании по разным данным от 188 до 225 тысяч военнослужащих.



Но главное, что британские войска обладают гораздо большим боевым опытом, чем германские.



Именно англичане были вместе с американцами главной ударной силой почти всех военных компаний последних лет в Ираке, Афганистане и Персидском заливе. Не будем забывать и про британский флот, один из сильнейших в мире.

Итого получается при грубом раскладе, что этот союз обладает мощью примерно в размере 685 тысяч человек против примерно полутора миллиона военнослужащих российской армии, что серьезно меняет расклад сил…

… Устав НАТО не запрещает странам членам НАТО помогать другим странам, входящим с ним в военные альянсы. Турция помогала Азербайджану в ходе войны в Карабахе.



Турция также захватила часть территории Сирии без всякого разрешения НАТО.



Кроме того, есть военный альянс AUKUS, состоящий из англоязычных стран в составе США, Англии, Австралия. А кто может помешать США как члену этого альянса поддержать Великобританию в ее помощи Украине без всякого НАТО».

Возможно ли такое развитие событий? Даже при минимальных процентах математически выверенных прогнозов надо быть к нему готовым. Как и к другим, которые высказывают военные эксперты.

Агрессивные планы Польши на Белоруссию

Военный обозреватель "Свободной Прессы" Сергей Ищенко в статье "Бросок на Брест и Гомель: Варшава может заставить нас и Минск открыть Второй Белорусский фронт. Войско Польское начало отмобилизование дивизий до штатов военного времени" (25.03. 2022), пишет, что пока внимание всего мира приковано к боевым действиям на Украине нечто очень грозное, похоже, дозревает и в соседней Польше.

С чего-то вдруг началось доукомплектование соединений Войска Польского, дислоцированных у восточных границ страны, до штатов военного времени.

Первой пополнение запасниками начала получать и без того самая мощная в этой армии 18-я механизированная дивизия, общая численность которой вот-вот будет доведена почти до 20 тысяч солдат и офицеров.

Её штаб и управление, а также — 1-я Варшавская бронетанковая бригада имени Тадеуша Костюшко дислоцированы под Варшавой. А это значит — в суточном переходе от белорусского Бреста.

Другая бригада 18-й мд — 21-я Подгальских стрелков имени бригадного генерала Мечислава Борута-Спиховича — в южном воеводстве у города Жешув.

Третья — 19-я Люблинская механизированная бригада имени Францишека Клееберга — в Люблине (121 километр по прямой от того же Бреста).

Вероятно, Варшава хочет сказать, что так она готовит свою лучшую дивизию всего лишь к вводу на территорию Западной Украины в качестве миротворческой. Чтобы в «гуманитарных целях» остановить Россию хотя бы на подступах к Карпатам.

При этом заранее было известно, что одобрение Брюсселя и Соединенных Штатов если и последует, то в единственном случае: если Польша решится заняться смертельно рискованным миротворчеством на Украине не в рамках альянса, а на собственный страх и риск.



С тем, чтобы в случае неудачи не втянуть всю НАТО в прямое вооруженное столкновение с Россией.

Чтобы понять, что в действительности может ныне сидеть в головах у польских генералов, Сергей Ищенко предлагает вернуться в осень 2021 года. Тогда, если помните, на границах Польши с Белоруссией закипал миграционный кризис.



Тысячи нелегальных беженцев с Ближнего Востока, всем правдами и неправдами пробиравшиеся в аэропорт Минска, толпами двигались оттуда в Западную Европу.



Но добирались лишь до колючей проволоки у польских пограничных столбов. И были сначала остановлены, а затем по большей части отправлены восвояси.

Под предлогом борьбы с беженцами было произведено спешное выдвижение к самой границе с Белоруссией танковых и механизированных соединений Войска Польского.

А именно: из Нижнесилезского воеводства на границе с Германией под Брест — 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (на вооружении танки "Леопард", САУ 2С1 "Гвоздика", РСЗО "Лангуста").

На Волковысское операционное направление из города Щецин — 12-й механизированной бригады имени генерала брони Юзефа Халлера (на колесных боевых машинах пехоты типа "Россомаха").

А на белорусский город Гродно с той поры нацелена 15-я Гижицкая механизированная бригада имени Завиши Чёрного и 9-я бронекавалерийская бригада 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира IV Ягеллончика.

Чуть поодаль от государственной границы с прошлой осени расположились 1-я Поморская и 10-я Опольская бригады тыла, а также 6-я воздушно десантная бригада и подразделения спецназа ("Нил").

Всё это похоже на законченное на ближайших подступах к Белоруссии построение подвижных соединений Войска Польского в качестве первого эшелона возможного нового фронта, который готовит Варшава.



А его эшелон развития успеха в таком случае — уже упомянутая 18-я механизированная дивизия.

Сергей Ищенко делает вывод, что окончательно решившаяся на вооружённое вмешательство в события на Украине Польша совершенно не обязательно основной своей целью способна выбрать Львов, Тернополь или Ровно. Чтобы нанести масштабный урон России для первого удара она способна выбрать и союзную нам Белоруссию.

Шансы на успех внезапного удара по Белоруссии давно обсуждают в Варшаве. С осени 2021 года, когда началось выдвижение польских танков почти к окрестностям Бреста и Гродно — особенно активно.



Причем, вероятность победного блицкрига военными специалистами этой страны оценивается весьма высоко. Но — при одном непременном условии.

Каком именно? Об этом в ноябре минувшего года предельно откровенно высказался бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью газете Super Express он заявил: «Минск слишком слаб… Если война начнётся без поддержки Путина, три дня — и Беларусь будет нашей».

Теперь давайте предположим, пишет Сергей Ищенко, что Войско Польское в ближайшее время возьмет, да и вправду ринется через белорусскую границу. О какой «поддержке Путина» ближайшим союзникам России в таком случае может идти речь?

Абсолютно точно — о весьма ограниченной, если вести речь об обычных вооружениях. В основном с воздуха — боевой авиацией и ракетным оружием.



Потому что почти всё, что из состава Сил специальных операций, спецназа, Сухопутных войск РФ, Росгвардии, и даже морской пехоты мы сумели перебросить сегодня на западное стратегическое направление уже связано боем на Украине.



И вряд ли скоро оттуда высвободится. Хотя бы потому, что и после окончания боевых действий для контроля занятой территории Украины понадобятся очень и очень значительные воинские контингенты.

Таким образом, именно в эти дни и месяцы на белорусском направлении у России слишком тесно связаны руки. Что выглядит серьёзным соблазном для польских политиков и полководцев попытаться осуществить свою стародавнюю мечту о выкапывании из пепла истории Речи Посполитой.

Если изготовившиеся к броску поляки на самом деле начнут в ближайшее время войну с Белоруссией, наша воинская группировка на Украине окажется в сложнейшем стратегическом положении.



Противник выйдет к нам в тыл. Будут нарушены пути подвоза подкреплений и тыловых запасов с северного операционного направления.



Станет невозможным использование фактической российской авиабазы в Барановичах, компромиссно функционирующей под видом учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России.

После гипотетического перехода Польши в наступление на Брест или Гродно наш общий с белорусами фронт, общая протяженность которого пока ограничена лишь пределами Украины, мгновенно возрастет почти на 400 километров белорусско-польской госграницы.

Вероятно — на общем подавляющем численном превосходстве Войска Польского над белорусской армией (105 тысяч солдат и офицеров против 50 тысяч при схожем количестве подготовленных резервистов).



На качественном превосходстве 250 польских танков типа Leopard 2PL над полутысячей белорусских Т-72. Из которых только 15 хоть сколько-нибудь сопоставимой новейшей российской модификации Т-72Б3.

У белорусов очевидный перевес разве что в тяжелой артиллерии и реактивных системах залпового огня (выделяются 12 152-мм дивизионных самоходных систем российского производства 2С19 Мста-С и четыре собственноручно разработанных Минском с помощью китайцев 301-мм РСЗО "Полонез" с дальностью стрельбы до 300 километров). Но это всё это просто слезы в случае, если битва развернётся на всей территории этой страны.

В противоборстве в воздухе предпочтение какой-либо из сторон отдать трудно. Да, у поляков в целом больше ударных самолетов. Но часть из них явно устаревшей конструкции (скажем, Су-22М4К, разработанных в СССР еще в 1960-х годах).



Да, есть в общей сложности 48 американских F-16C "Jastrząb" различных модификаций.

Но зато у белорусов могучая и достаточно современная система ПВО. Основу которой составляют 16 дивизионов С-300П и С-300 В, неизвестное количество очень приличных ЗРК "Бук-МБ3К" собственной разработки.



Да и дивизионы С-400, еще с прошлой осени заступившие на боевое дежурство под Гродно и способные оттуда сбивать на взлете даже самолеты в аэропорту Варшавы тоже никуда не делись.

А что касается трёх дней (по генералу Скшипчаку) на блицкриг… Это, бесспорно, по мнению Сергея Ищенко, «художественный свист» со стороны экс-командующего.



Хотя бы потому, что такие крупные мегаполисы, как Минск (население 2 миллиона человек), Гомель (535 тысяч), Могилев (400 тысяч), Витебск (378 тысяч) и другие лихим уланским наскоком не берутся. Даже если руководству Войска Польского этого страсть как хочется.

Ещё одна цель агрессии Польши – российский Калининград

Тот же экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область не должна принадлежать России. Поэтому польский генерал заявил о претензиях на Калининград, которые Варшава, по его мнению, должна предъявить Москве.

Об этом бывший командующий говорил 25 марта в эфире телеканала Super Express.

Скшипчак называет самый западный российский регион частью польской территории.



По его мнению, Россия «оккупирует» его с 1945 года, когда выбила оттуда немецко-фашистские войска. Бывший командующий заявил, что исторически эти земли никогда не были русскими, а всегда принадлежали Пруссии и Польше.

В 2021 году отставной высокопоставленный польский военный описал сценарий предполагаемого вооруженного конфликта между войсками НАТО и Российской Федерации на территории Калининградской области.



По его мнению, Россия будет использовать против сил альянса Балтийский флот и воинские части, размещенные в регионе.

Генерал Скшипчак не одинок в своих претензиях на Калининградскую область. Правительство Польши в марте этого года несколько раз заявляло, что ищет «пути и лазейки» для того, чтобы в обход европейских регламентов заблокировать товарное сообщение России с Евросоюзом.

Ранее упоминалось, что эта работа ведется в тесной координации с правительством Литвы, что делает главным объектом удара Калининградскую область, зажатую между Литвой и Польшей.



Страны НАТО уже устроили воздушную изоляцию самого западного региона России, теперь речь идет о товарной блокаде. Завтра Литва может поднять вопрос о закрытии сухопутного коридора в Калининград.

Украинские беженцы блокируют грузовики с российскими и белорусскими номерами на белорусско-польской границе. Из-за «активистов» пробка из большегрузов растянулась на несколько километров.

Обычным явлением стала очередь из фур и на белорусско-литовской границе.

Власти Польши и Литвы заявляют, что хотели бы организовать России и Беларуси полноценную торгово-транспортную блокаду.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий неоднократно к этому призывал.

Страны НАТО де-факто уже открыли путь к изоляции Калининградской области от России, когда закрыли небо для гражданской авиации РФ. К счастью, имеется прямой выход к Балтийскому морю, и российские самолеты могут летать в Калининград и из Калининграда в облёт стран Прибалтики.

Польша и Литва обсуждают второй этап — товарно-транспортную блокаду.

Возможен и третий этап — закрытие Литвой сухопутного коридора из Калининграда в «большую Россию».

"Чёрные пауки" опять в деле

Судя по анализу социальных сетей к операциям по вхождению войск Польши на территорию Украины и по дестабилизации ситуации в Беларуси вновь подключено польское секретное подразделение "Чёрные пауки".

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич после событий в Белоруссии в 2020 году на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии" рассказывал, что "Чёрные пауки" – центральная группа психологических операций, которая расквартирована в городе Бытгоще, подчиняется управлению разведки и электронной борьбы сухопутных сил Войска польского (Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych).



*организация, запрещённая в РФ

Владимир Овчинский,

Юрий Жданов



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