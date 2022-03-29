XXI век стал эпохой агрессивного наступления на традиционные ценности буквально в планетарном масштабе. Если в ХХ столетии сторонники «альтернативной морали» боролись за «эмансипацию», за декриминализацию или исключения определенных моделей поведения из перечней психиатрических заболеваний, то в последнее время они уже перешли в атаку, требуя для себя эксклюзивных прав и особого положения в обществе.

Происходит это под предлогом гуманизации социума и борьбы за права человека, но на практике, по мнению экспертов, данная политика связана с ломкой традиционных общественных связей — люди в такой ситуации становятся гораздо более управляемы и подвержены разного рода манипуляциям. Человека без культурного стержня и вне традиционной семьи гораздо проще заставить за кого-то проголосовать, что-то купить или поверить в любую чушь.

Однако планы так называемых прогрессистов сработали лишь отчасти. За пределами коллективного Запада абсолютного успеха им добиться не удалось. Так, жесткие контрмеры начали принимать власти Китая, не восприняли «моральные новации» в исламском мире, не удалось официально закрепиться «новой морали» и в России.

В 1990-е году наша страна получила тяжелые культурные травмы, но устояла, не приняв такие реалии западного образа жизни, как однополые браки и популяризация «нетрадиционных» отношений среди несовершеннолетних. Да и в самих западных странах остались бастионы сопротивления «новой морали». Во Франции введение однополых браков на определенном этапе натолкнулось на массовое сопротивление местных католиков, вышедших на многотысячные акции протеста, и даже в более «прогрессистских» англо-саксонских странах находятся отдельные герои, вроде кондитера, публично отказавшегося печь торт на «нетрадиционную» свадьбу и отправившегося защищать свои права в суд, несмотря на травлю в СМИ. Таким образом, после первых стремительных бросков продвижение «Дивного нового мира» в планетарных масштабах начало немного пробуксовывать, и его архитекторам потребовались «свежие» сценарии действий. Если раньше приходилось бить по взрослым людям с устоявшимися взглядами на жизнь, то теперь они решили сделать упор на детях, чья психика более пластична.

Первые атаки произошли в сфере кинематографии и мультипликации. Здесь нужно отметить, что персонажи с «намеками» на «нетрадиционную ориентацию» появлялись на экранах и раньше, но соответствующие черты придавали исключительно негативным персонажам, таким как Шрам из «Короля Льва», Джафар из «Аладдина», Рэтклифф из «Покахонтас» или Аид из «Геркулеса».

Однако в последнее время в этой сфере произошел настоящий «прорыв». В 2017 году «Красавица и чудовище» стала первой картиной киностудии Disney, в которой были показаны ЛГБТ-отношения, причем соответствующий герой в конечном итоге был выведен как положительный.

В России фильму был присвоен рейтинг 16+, а в некоторых странах его вообще запретили к показу, но западные дети «нужный» заряд информации получили.

Дальше все пошло по нарастающей. В 2018 году было объявлено о том, что представитель ЛГБТ станет уже одним из главных героев фильма Disney – речь идет о картине «Круиз по джунглям». Западные критики назвали это «поворотным моментом в истории кино».

В 2020 году Disney пошел еще дальше и презентовал общественности… несовершеннолетнюю ЛГБТ-героиню мультфильма — 14-летнюю девочку Лус из сериала «Дом Совы». В том же году студия в своем совместном с Pixar мультфильме «Вперед» показала ЛГБТ-героиню, которая весьма конкретно проговорила с экрана особенности своей личной жизни. Во время проката в России этот момент обошли, изменив перевод.

Новый скандал разразился в 2021 году, когда стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из грядущего фильма «Золушка». Роль «крестной феи» в старой доброй детской сказке отдали открытому представителю ЛГБТ Билли Портеру. Детям хотят объяснить, что мужик в женском платье и с соответствующими ужимками в роле «крестной» — это нормально.

В Рунете поднялась волна возмущения и призывов бойкотировать прокат картины в России. Однако целый ряд отечественных «околокультурых» и «прогрессивных» СМИ разразились в адрес недовольных презрительными тирадами, призывая «полюбить» нетрадиционного персонажа в роли феи.

Впрочем, пропагандой в сфере одной только киноиндустрии дело не ограничивается. В конце 2021 года один из мировых лидеров по производству развивающих игрушек, датская компания Lego, заявила о том, что займется целенаправленным «разрушением гендерных стереотипов» у детей.

Корпорация провела исследование, показавшее, что 71% мальчиков считают, что над ними будут смеяться за игру с «девчачьими» игрушками. Так же считают и родители детей.

«Родители больше обеспокоены тем, что их сыновей будут дразнить, чем их дочерей, за то, что они играют с игрушками, ассоциирующимися с другим полом», — цитирует Guardian Мадлен Ди Нонно, исполнительного директора Института гендера в СМИ Джины Дэвис.

Также исследование показало, что родители в случае с мальчиками поощряют занятия спортом, а с девочками — танцами, модой и кулинарией.

По мнению, «гендерных исследователей», девочкам «навязывают» кукол, а мальчикам дают конструкторы, которые помогают развивать их пространственное воображение.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать Lego более инклюзивным», — заявила Джулия Голдин, директор по продуктам и маркетингу в Lego Group после презентации результатов исследования.

Родителей уже лишили возможности искать конструкторы специально «для девочек» или «для мальчиков» на сайте Lego, а в будущем детей, судя по всему, будут ожидать и некие «специальные» игрушки.

Объективно говоря, сама проблема выглядит совершенно надуманной.

На сегодняшний день на рынке (у той же компании Lego) уже существует богатейший ассортимент конструкторов, для мальчиков, для девочек, а также таких, с которыми интересно играть любому ребенку, т.е. искусственно привлечь внимание к проблеме «гендера».

При этом новомодные «психологи» даже в России уже давно убеждают родителей в том, что мальчикам «нужно» давать играть в куклы и наряжаться в женские платья. Мол, это развивает «воображение» и позволяет удовлетворять «любознательность». Но на фоне того, что даже американские генетики считают свыше 70% случаев нарушения полового влечения у людей не имеющими никаких врожденных предпосылок (а, значит, обусловленными исключительно психологически), к этой проблеме необходимо присмотреться повнимательнее.

Психологи и педагоги, рискующие отстаивать классические принципы в «гендерных» вопросах в ходе воспитания уже давно становятся объектами для нападок или, как минимум, «холодно» воспринимаются «законодателями моды» в данной сфере. Но сейчас, когда Россия стремительно укрепляет свой суверенитет в политической и экономической сферах, стоило бы обратить внимание на наше будущее — детей.

Подчас родители могут сразу и не сообразить, какой подвох скрывается за невинным, на первый взгляд, мультфильмом или игрушкой. И лишь годы спустя, их может ждать неожиданный сюрприз.

Дети сегодня, по сути, становятся жертвами чудовищного тоталитарного эксперимента западных элит. Не сумев до конца сломить нас, взрослых, они пришли за нашими детьми. А потому функцию эффективного фильтра информации должно взять на себя государство.





