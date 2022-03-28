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Решили этот вопрос самостоятельно

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Россия резонно решила не рассчитывать на Киев и решила вопрос с подачей Москвы самостоятельно.
Яркий пример того, что вопросы на Украине надо решать без учета киевского режима.









Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7524285.html
Метки: вода, война на украине, крым, Россия
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