Эксперты сервиса «Туту.ру» составили ТОП-12 детских лагерей страны. До лета осталась еще пара месяцев, но уже самое время выбрать подходящую путевку – с 1 апреля начинает действовать система кешбэка. И она повышает спрос не меньше, чем желание родителей подарить своим чадам незабываемые каникулы.

Аналитики сервиса «Туту.ру» выделили дюжину лучших летних заведений для школьников России: международный детский центр «Артек», всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан» и «Смена», лагерь телеведущих и видеоблогеров «Телеморе», проект ГРАНИ, Vodoleycamp, «Мир навыка», «Планета английского», «I&Cam», «Компас Кэмп» и школа путешественников Фёдора Конюхова. Одни делают упор на углубленном изучении английского языка, в других тренируют брать интервью и работать в кадре, третьи развлекают детей, обучая их управлять лодками, есть лагеря, где в программу входят походы и маскировка в лесу. Объединяет всех участников списка свежий воздух, купание и безудержное веселье. Без этого для ребят и лето не лето.

География лучших лагерей необычайно широка: от Владивостока («Океан») до Крыма, на берегу которого разместились сразу три участника хит-парада - «I&Camp» (Песчаное), «Мир навыков» (Ялта) и «Артек» (Гурзуф).

«Артек» давно стал легендой детского отдыха. Богатая история и разнообразные образовательные программы делают его привлекательным для всех школьников страны. Сегодня это целый город из 24 жилых корпусов, 5 километров дорог и дорожек и 9 тематических детских лагерей. В год он принимает более 32 000 ребят. Помимо роскошных видов на море и бесчисленных приключений школьников ждет вкуснейший стол, за который отвечает комбинат питания. Распорядок дня у «артековцев» особо не различается от смены к смене: пять раз в день поход в столовую, так что растущим организмам просто некогда голодать. В международном детском центре учитывают горный климат, поэтому суточный рацион на 25% питательнее, чем в других лагерях. Добились этого благодаря добавлению в меню свежих овощей и фруктов. После такого обеда и на многочисленных соревнованиях выступаешь с удвоенной энергией, и в развлекательных мероприятиях раскрываешься на все 100%. Не удивительно, что уезжать домой не хочет никто из отдыхающих. Зато все хотят вернуться еще раз. И это подтверждается не только улыбками довольно выходящих из столовых ребят. В прошлом году центральный совет Всероссийского педагогического собрания и Общественного совета при Министерстве просвещения РФ признал «Артек» лучшим в России по организации питания.

В ялтинском санатории Кирова расположился лагерь «Мир навыка». Хотя уровня известности «Артека» он еще не достиг, сюда всегда выстраивается очередь желающих. Привлекает заведение прежде всего наполнением каждой смены: комплексная мотивационно-профориентационная программа с прогулками по местным природным достопримечательностям и полноценным семидневным походам по лучшим местам Крыма. Так что скучать в четырех стенах воспитанникам лагеря точно не придется. По той простой причине, что далеко не всегда найдутся стены. Юных путешественников научат составлять карты местности, понять по следам, какое животное прошло перед ними, школьники станут мастерами маскировки. К тому же сбор в лагерь перестанет быть головной болью родителей - одним из важнейших преподанных уроков является эргономичная укладка рюкзака. Ну и без купания в Черном море никуда, как-никак Крым. В санатории трёх-четырёхместные номера, пятиразовое питание, а в походах и на море всегда рядом медик.

«I&Camp» в Бахчисарайском районе - это современный детский лагерь, где для ребят оборудованы бассейны с горками, спортивные площадки, СПА-центр, творческие студии, т.д. Пятиразовое питание – золотой стандарт для таких заведений. Из нестандартного организаторы обещают хит-парады, дефиле, пенные вечеринки и концерты. Плюс собственный пляж – уже существенная причина ехать именно сюда.

Ну и главное. В ночь на 31 марта в России стартует программа детского кешбэка. После покупки путёвки, на счет вернется 50% потраченных средств, но не более 20 000 рублей. Обязательное условие – оплата должна проводиться картой «Мир».