Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что Россия рассчитывает на успех переговоров с Украиной.

Пока же, по его словам, Киев тянет время и хочет создать видимость переговоров, рассчитывая на поддержку Евросоюза и НАТО. Министр подчеркнул, что но на этот раз отделаться таким образом не получится, нужен результат. Дипломат отметил, что на Западе тоже это понимают и мстят России беспрецедентными санкциями.

«Я думаю, всегда будет найден повод, поскольку цель-то ведь — не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно. Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв пещерной русофобии, которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают», – заметил он.

Лавров обратил внимание на то, что Евросоюз сейчас оказывает беспрецедентное давление на балканские страны, в особенности на Сербию, чтобы они присоединились к этой антироссийской кампании.

И сегодня глава МИД сообщил, что Москва введёт ограничительные меры по въезду для недружественных стран.

«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств, – сказал он уже на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. – Этот акт введёт целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них будет облегчён порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности».

Лавров констатировал, что США и их союзники прямым текстом объявили России тотальную гибридную войну. Цель этого противостояния Запад не скрывает: «разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас <…> на обочину международной жизни». Дипломат констатировал, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.

«Разумеется, в фокусе нашего внимания и выработка комплекса мер, включая их законодательное обеспечение, мер ответа на недружественные действия США и их сателлитов. К ним относятся прежде всего нелегитимные санкции, а также все решения, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц», – указал министр.

Лавров напомнил, что 15 марта вступили в силу подготовленные по МИД поправки в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». «Эти поправки предусматривают возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Ранее, напомню, указанные меры могли применяться только к гражданам США», – указал он.

«Думаю, что данный шаг позволит расширить инструментарий воздействия на несколько категорий иностранных граждан – это прежде всего те, кто причастен к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан. Во-вторых, это лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей, и, наконец, это те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций РФ», – подчеркнул Лавров.

По материалам РИА Новости, НТВ, ТАСС