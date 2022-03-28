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50 лет советской милиции, 1968

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Фильм рассказывает о там, как милиционеры отмечали полувековой юбилей своей организации.

Киностудия ВНИИ МООП СССР, 1968 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-iCdm7t8_7s
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