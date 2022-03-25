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Лавров: России объявили тотальную войну

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru

России на Западе объявили настоящую тотальную войну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. «Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" – этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, они декларируются публично: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал министр. Дипломат обратил внимание, что в «санкционном беспределе» становится очевидным, что всем ценностям, которые западные страны проповедовали России, – свободе выражения мнений, рыночной экономике, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности – «грош цена». Лавров отметил, что большинство стран мира не присоединятся к антироссийским рестрикциям. «Несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru, tass.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/lavrov_rossii_objavili_totalnuju_vojnu_535.htm
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