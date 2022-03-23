Кому и зачем нужны были колхозы?
Зачем была нужна коллективизация? Колхозы – новое крепостное право или спасение от голода? Какие вопросы решала организация колхозов? Сколько было земли, как её делили и обрабатывали крестьяне до Революции? Сколько часов в день работал кресьянин до коллективизации и после? Зачем советская власть переселяла миллионы людей из села в город? Об этом рассказывает историк Николай Сапелкин.
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