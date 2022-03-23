Брифинг Минобороны России (23.03.2022 г.)
Подразделения российских вооруженных сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины. В настоящее время ведут бой за овладение населенным пунктом НОВОМИХАЙЛОВКА.
Группировка войск Донецкой Народной Республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию НОВОБАХМУТОВКА.
За ночь в данном районе уничтожено три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.
Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте ОРЖЕВ в 14 километрах северо-западнее города РОВНО. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины.
Среди них: две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине КИЕВА, 8 зенитных ракетных комплексов, в том числе: 6 «Бук-М1», один С-300 и одна боевая машина ЗРК «Оса», 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.
Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города ИЗЮМ, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов РОЖИН, КАРАШЕВ и МАКСИМА ГОРЬКОГО.
Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета и вертолетов украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.
Войско Польское проводит этап скрытой мобилизации
Польский Генеральный штаб начал этап доукомплектования контрактниками подразделений 18-й механизированной дивизии до штатов военного времени.
В частности, в расположение 1-й бронетанковой бригады (18-я мд) прибыла первая команда из 80 человек. В течении ближайшего времени аналогичные мероприятия запланированы и в двух других соединениях дивизии – 19-й механизированной и 21-й горно-стрелковой бригадах.
Напомним, подразделения 18-й мд Войска Польского, 82-й вдд и 101 дшд США в течении нескольких недель проводят совместные учения на полигоне Новая Демба. Не исключено, что именно эти подразделения польской армии, при получении соответствующего приказа, должны осуществить почетную миссию по возвращению «своего» Львова. Дело остается за политиками, которые должны согласовать конкретную дату начала операции”
https://t.me/OpenUkraine/10319?single
До этого в Польше приняли законы об увеличении армии, о том что солдат может совершать любое убийство,(узаконили убийства мигрантов)
если введут войска, это война с Польшей и помошниками сейчас, или отложенная война. То же самое было между мировыми войнами.
Завтра возможно Байден в Варшаве обьявит Священную войну против русских и их Веры ,не совместимой с их Торой и ВЗ….
!”Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN заявила, что США не направят свои войска на Украину, но она не исключает, что какая-либо из натовских стран может вступить на территорию «незалежной» по своей инициативе. Устав альянса не возбраняет членам блока проводить свои военные операции за пределами своих границ. В частности, Турция вот уже несколько лет ведёт бои в Идлибе, называя их миротворческими.
Томас-Гринфилд об этом сказала, отвечая на вопрос журналиста CNN о желании польских элит направить своих миротворцев на Львовщину. Постпред США при ООН заявила следующее: «Я не могу предвидеть, какое решение будет принято на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Я могу лишь сказать, что американских военных не будет на Украине на данном этапе. Другие страны НАТО сами будут решать, хотят ли они направить военных на Украину».
Это высший гумманизм. Главная физическая сила НАТО не будет принимать участие по защите не члена НАТО, потому что не было решения.
Остальные если хотят пострелять, то могут пострелять на свое усмотрение без решения НАТО.
Это высшее и космически справедливое божество.