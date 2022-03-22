Училка vs столяров, танцовщиц и омбудсменов
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В новом выпуске выясняем, как правильно нужно произносить названия профессий. Кроме того, обсуждаем феминитивы с суффиксом К. Почему мы с лёгкостью образуем пары студент- студентка, методист – методистка, а на паре столяр – столярка спотыкаемся?
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Нерусская скотом пишет дессертацию ( по сожранным дессертам ), и учит русских правильным буквачкам.