Главная » Видео, Образование

Училка vs столяров, танцовщиц и омбудсменов

83 1

Курс “Профессия Методист с нуля до PRO”от Skillbox со скидкой 35% — https://clc.to/skRpkQ
В новом выпуске выясняем, как правильно нужно произносить названия профессий. Кроме того, обсуждаем феминитивы с суффиксом К. Почему мы с лёгкостью образуем пары студент- студентка, методист – методистка, а на паре столяр – столярка спотыкаемся?
Ещё больше русского языка а моём Telegram https://t.me/tatianagartman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=85LQyrU_VK8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ В ПОДСОЗНАНИИ
ПОКУШЕНИЕ НА НАШИХ ДЕТЕЙ!
Что делать с долларом?
Герман Стерлигов - Нас разводят как лохов
Одиннадцатый час / The 11th Hour
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8844 6536
    чужой 26 мин. назад

      Нерусская скотом пишет дессертацию ( по сожранным дессертам ), и учит русских правильным буквачкам.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru