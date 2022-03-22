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Станция для спортсменов: в «Некрасовке» смогут заниматься воркаутом и скалолазанием

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Транспортно-пересадочный узел «Некрасовка» готов уже больше чем наполовину. В начале следующего года он откроет свои двери не только для пассажиров метро и автобусов, но и для любителей экстремальных видов спорта и пловцов.

Фото из Telegram-канала Мэра Москвы Сергея Собянина

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), на которые делает ставку столица, стремясь облегчить трафик и жизнь пассажиров общественного транспорта, не только повышают комфорт горожан, но и развивают городскую среду, привнося в жизнь москвичей все больше удобств. Типичный пример тому -  «Некрасовка», строящаяся на юго-востоке Москвы. ТПУ уже готов на 60%, и он не только позволит местным жителям сократить время в пути, но и даст возможность заниматься спортом, не выходя на улицу. Ведь пересадочный узел совмещен со спортивным комплексом, в котором вот-вот начнут устанавливать оборудование для ледового поля. Помимо катка здесь монтируют чаши двух бассейнов. А будет в комплексе и территория для скалолазания, и площадки для BMX и воркаута, что уж говорить о стандартном для таких спортивных объектов тренажерном зале. Площадь комплекса превысит 21 тыс. кв. метров, он будет состоять из 12 функциональных зон и станет самым крупным спортивным сооружением в Некрасовке.

- Большое внимание здесь уделено формированию качественной городской среды, - рассказал исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект»Альберт Суниев. - «Некрасовка» объединит в себе функции транспортного хаба и новой точки притяжения для жителей. Так, проектом планировки намечено строительство торгово-развлекательного центра с кинотеатром и храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Для комфорта горожан мы также предусмотрели благоустроенный парк.

ТПУ «Некрасовка» объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта.  Уже в первом квартале 2023 года его введут в эксплуатацию.

Берет пример со столицы и Санкт-Петербург. К 2030 году здесь планируют развернуть целую сеть из ТПУ – 61 объект. Масштабная работа подразумевает огромный бюджет в 186 млрд руб. При этом работы будут выполнены за счет инвестора. В первую очередь компания «Мегалайн», взявшая на себя эту ношу, собирается запустить девять узлов: у станций метро «Гражданский проспект», «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Проспект Большевиков», «Купчино», «Парнас», «Рыбацкое», «Проспект Ветеранов» и «Шуваловский проспект».

- ТПУ — это просто инфраструктурный проект, который благоприятно скажется на жизни города, - считает генеральный директор «Мегалайн» Геннадий Корупятник. - Пока что все санкции на нас вряд ли скажутся. Может быть, несколько замедлится скорость реализации, но не более того. Мы намерены продолжать свой путь неизменно, в том же графике. Мы никак не зависим и никогда не зависели от зарубежных поставок.

Петербургские узлы так же, как и «Некрасовка», ориентированы не только на повышение комфорта пассажиров общественного транспорта, но и на изменение городской среды. Возникновение первоочередных объектов станет локомотивом развития прилегающих территорий.

Метки: #СанктПетербург, Москва, соцразвитие
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