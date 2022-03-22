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По блокировкам соцсетей

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По блокировкам соц.сетей.

1. Анонсированы дальнейшие блокировки соц.сетей и ресурсов, которые отказываются подчиняться нормам российского законодательства.
2. Блокировка WhatsApp на данном этапе не рассматривается, даже с учетом того, что WhatsApp принадлежит экстремистской организации Meta.
3. Покупка рекламы гражданами РФ на сервисах Meta может рассматриваться как финансирование экстремистской организации и вести к правовым последствиям.
4. Facebook и Инстаграм исключены из реестра соц.сетей. Зарегистрированные СМИ обязаны маркировать компанию Meta как запрещенную на территории РФ организацию. Также запрещено демонстрировать в СМИ логотипы запрещенных сервисов Meta.
5. Пользование сервисами Meta через VPN не будет вести к каким-либо правовым последствиям для обычых пользоваелей.

PS. Ну и еще вчера сайт Euronews в РФ заблокировали. По новому закону о распространении фейков о деятельности ВС РФ в ходе СВО на Украине.

В целом, курс на дальнейшую суверенизацию Рунета очевидно будет продолжаться. Как еще до всяких СВО писал, Россия движется в сторону смягченного китайского варианта контроля собственной интернет-среды. Текущие события просто ускоряют давно идущий процесс.
При этом, западные компании будут иметь возможность работать в России, если они будут выполнять требования о "приземлении" и выполнять нормы российского законодательства. Таким образом, им просто предлагают поменять правила игры и согласиться на те условия, которые западным компаниям выставляют китайцы при допуске их на внутрикитайский рынок. Ситуация "мы работаем как хотим и нам насрать на местные законы", будет уходить в прошлое.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7509591.html
Метки: facebook, Интернет, роскомнадзор, социальные сети, цукерберг
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