Массовая безработица и нищета — вот, что ждет Германию, в случае немедленного отказа от поставок российских нефти и газа. Такое признание сделал министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек в интервью телерадиокомпании ARD. По его словам, если Германия «щелкнет выключателем» и введет бойкот поставкам нефти и газа из России, то этим «может нанести больше вреда ее собственному населению, чем населению Владимира Путина, что приведет к массовой безработице и бедности».

Хабек сказал, что его правительство усердно работает над тем, чтобы к лету Германия смогла отказаться от российского угля и постепенно отказаться от российской нефти к концу года, но немедленный запрет на поставку газа России может подвергнуть его страну опасности.

«Мы не можем сделать это в одно мгновение. «Горько, и морально нехорошо признаваться, но пока это сделать нельзя», — констатировал немецкий политики.

Еще более драматическую картину рисуют немецкие СМИ. Запрет на импорт российских энергоресурсов может привести к непредсказуемым последствиям для Германии, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на главу немецкой энергетической компании RWE Маркуса Креббера.

«Длительные перебои с поставками ударят по производственным мощностям немецкой промышленности, тогда как полное прекращение импорта будет иметь непредвиденные последствия для теплоснабжения домов», — отметил он.

По мнению Креббера, при вводе санкций страна должна быть готова выдержать возможные последствия, поэтому он считает невозможным отказ Германии от российских энергоносителей.

Немногие другие западные экономики, пишет европейский аналитический портал Dagospia, зависят от российской энергии так, как Германия: 55% природного газа, 52% угля и 34% нефтепродуктов, используемых в стране, поступает из России, за которую она платит сотни миллионов евро в день. В поиске альтернативных источников энергии также сложно найти краткосрочные решения. Упрощение процесса лицензирования для новых ветряных и солнечных электростанций было одним из обещаний правительственного коалиционного соглашения о «светофоре», но даже их строительство потребует времени. Строительство портовых терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), как пообещала сделать Германия в городах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен, обычно занимает не менее пяти лет.

«Это невозможно сделать — весьма проблематичное утверждение», — сказала ARD эксперт по энергетике Клаудия Кемферт. «Потому что вызов, с которым мы сталкиваемся, говорит нам, что у нас нет другого выбора».

С начала войны на Украине канцлер Германии Олаф Шольц отменил ряд красных линий внешней политики, согласившись передать Украине летальное оружие, выступая за отключение России от платежной системы Swift и замораживание «Северного потока-2», который уже завершен, но еще не введен в эксплуатацию. Но даже этот германский лидер сказал, что у него связаны руки, когда дело доходит до запрета российской энергии. «В настоящее время нет другого способа обеспечить снабжение Европы энергией для отопления, транспорта, производства продуктов питания и промышленности», — заявил Шольц на прошлой неделе.

Как пишет Bloomberg, план Европы сократить потребление газа из Москвы на две трети к концу года уже привел к противоречивым действиям Германии, которая оказалась в заколдованном кругу после прекращения следования процедуре сертификации Балтийского трубопровода, увидев, что ее компании обращаются теперь в Россию за углем.

Прекращение поставок энергоносителей из Москвы, отмечает итальянская газета Giornale, вызовет волну нового подорожания сырья и, как следствие, спровоцирует инфляционный удар, за которым последуют остановка производства, рост себестоимости продукции и замедление торговли.

«Идеальный шторм для энергетической промышленности Берлина с непредсказуемыми последствиями», — делает вывод издание, отмечая, что нет ничего иного, как признать эту «горькую реальность».

По данным аналитиков Rystad Energy, Россия поставляет в Европу газ на сумму около 450 млн долларов в день по нынешним ценам по трем основным трубопроводам, которые обеспечивают около трети европейского спроса.

«Европейские покупатели продолжали размещать заказы на российский газ и даже стремились максимизировать то, что они получают по долгосрочным контрактам с государственным «”Газпромом”», потому что в настоящее время он дешевле, чем покупать на спотовом рынке, — констатирует Financial Times. — Потоки растут, поэтому газ по долгосрочным контрактам все еще находит применение», — сказал Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

«ЕС, — отмечает FT, — ясно дал понять, что хочет уменьшить свою зависимость от российской нефти и газа, ускорив поиск альтернативных источников и более быстрое развитие возобновляемых мощностей. Европа увеличила импорт сжиженного природного газа и пополнила некоторые газовые хранилища. Но нет достаточно крупного источника альтернативного газоснабжения, чтобы заменить российские потоки в краткосрочной перспективе», — делает вывод это авторитетное британское издание.

О том, что санкции против России вредят самой Европе, признает французская газета Mond, которая отмечает, что рост цен на сырье «сотрясает французскую промышленность», что, как он пишет, ощущается «повсюду во Франции, от Дюнкерка до Фос-сюр-Мер».

«Вся французская промышленность, — пишет газета, — ослаблена ростом затрат и перспективой нехватки некоторых видов сырья, экспортируемых, в частности, Россией. В Нормандии завод азотных удобрений Yara решил сократить свое производство на 45%, в частности, аммиака, газа, на долю которого приходится три четверти себестоимости производства этого химического соединения. Такое же решение было принято в химической долине под Лионом, где производитель аспирина Seqens частично приостановил свою деятельность из-за цен на энергоносители».

В Европе начинают понимать, что в такой драматической ситуации с Россией бессмысленно разговаривать языком силы, и что НАТО напрасно раздувает щеки и пытается угрожать Москве. «Столтенберг дает понять, что на территории Европы находится 100 000 американских солдат и около 40 000 военнослужащих находятся под непосредственным контролем НАТО в Восточной Европе. Кроме того, США размещают войска в Польше, а Германия и Нидерланды размещают их в Словакии… Я рад, что НАТО так готово нас защищать, но мысль о глобальном конфликте меня ужасает. Пожалуйста, господа, давайте потише!», — призывает угомониться европейских ястребов на страницах Giornale ее обозреватель Джузеппе Де Лоренцо.

Даже такой отпетый русофоб, как британский премьер-министр Борис Джонсон, в статье для газеты Daily Telegraph заявил, что Запад не может оставаться «экономически зависимым» от России. Однако признал, что «процесс отвыкания» от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым.

Кажется, что прозревать начали и в ООН, где в связи с энергетическим кризисом обеспокоились глобальной продовольственной безопасностью. На Россию и Украину приходится более половины мировых поставок подсолнечного масла и около 30% экспорта пшеницы. «Цены на продовольствие, топливо и удобрения стремительно растут. Цепочки поставок нарушаются, а расходы на транспортировку доступного импорта достигли рекорда, как бьют рекорды и задержки в этой области. Это сильнее всего отражается на беднейших слоях населения и сеет семена политической нестабильности и беспорядков по всему миру», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Признания политиков и выводы трезвомыслящих аналитиков свидетельствуют о том, что на Западе все постепенно начинают осознавать, что тотальная конфронтация с Россией может обернуться для них самих катастрофой.

Но самое главное, что западные угрозы бойкота выглядят вообще нелепо, поскольку России есть кому продавать свои нефть и газ, помимо Европы и США.

«Если Европу отключат от нашего газа и нефти, весь этот поток углеводородов надо направить в Китай, — заявил РИА Новости руководитель центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Андрей Островский. — Технические возможности для этого, во всяком случае, имеются. Надо будет просто все их раскрутить на полную мощь», — сказал эксперт.

По его мнению, потребность самого Китая как в нефти, так и в газе колоссальная. «Неудивительно, что одно из соглашений, подписанных во время недавней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, касалось поставок в Китай через Монголию российского газа в объеме 50 миллиардов кубов в год», — напомнил Островский.

Как известно, потребности КНР в нефти вообще огромны. Сам Китай производит 200 миллионов тонн нефти в год, а его потребность в ней сейчас примерно 550 миллионов тонн нефти. Основные поставщики ее в КНР — это Саудовская Аравия и Россия, но никакой конкуренции, по сути, нет.

«Дело в том, что китайский рынок столь велик, что он легко освоит любые объемы. Не говоря уже о том, что в Азии немало и других стран, которым чрезвычайно нужна нефть. Словом, Москве надо, как можно скорее, переориентировать поток своих углеводородов на Восток”, — заключил Островский.

Китай, считают эксперты, может вообще заменить Европу и по многим другим позициям. На московском рынке, например, автомобили, сделанные в КНР, уже давно широко представлены, не говоря уже про айфоны. Китай реально может заменить практически всю европейскую продукцию, попавшую под санкции. А кроме него есть и другие страны, которые продолжат покупать энергоресурсы и другие товары из России.





