Системно продвигать одну и ту же повестку через разные фильмы позволяет централизация производства и сбыта кинопродукции. По данным «Коммерсанта», уже в 2003-м году только в Москве было около десятка агентств, занимающихся «продакт плейсментом» (встроенная в фильмы неявная реклама).

Контроль над производителями фильмов и заказчиками рекламы

Крупных игроков на рынке единицы, в частности в России это:

компания «Амедиа», у которой был отдел продакт плейсмента еще в 2006-м году, за 20 лет выпустила около 100 продуктов – сериалы, фильмы, телепередачи, а ежегодно компания производит примерно 250 часов видео.

компания «Централ Парнершип» реализовала более 200 российских фильмов.

телекомпания ВИD с начала 1990-х произвела 76 телепрограмм (в том числе «народные»: «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Непутевые заметки», «Жди меня», «Времена» с Познером, «Фабрика звезд», «Минута славы»), а также 36 документальных фильмов и много другого.

На Западе основной рынок занимает также лишь несколько крупных игроков. В книге «Кинополитика» Алексей Юсев пишет, что за последние два десятка лет 80% сборов американских кинотеатров получили всего 6 студий:

«Warner Bros»

«20th Century Fox»

«Paramount Pictures»

«Walt Disney»

«Universal Studios»

«Columbia Pictures»

Кстати, «Warner Bros» принадлежит «AT&T», куда также входят лидеры телевещания: «HBO» (телеканал с сериалами), «CNN» (новостной телеканал), половина канала «CW», то есть все основное информационное пространство в каком-то смысле «под одной крышей».

Для системной пропаганды во всех основных СМИ не нужно договариваться с тысячами и тысячами разных субъектов. Если нужно пропагандировать в 80% фильмов, то достаточно договориться всего с шестью кинокомпаниями.

А договариваются ли? Не знаю, но известно, что 11-го ноября 2001-го года представитель администрации президента Буша США Карл Роув встречался в Беверли-Хиллз с крупнейшими американскими кинопроизводителями, и объяснял, как им правильно отражать официальную позицию США после сноса башен ВТЦ в Нью-Йорке. Видимо, производители кино вняли, так как после этого через палаты конгресса стали успешно проходить выгодные им законопроекты.

Военные в США воздействуют на своих кинопроизводителей через бесплатное предоставление реквизита, например, военной техники (естественно, не без условий), но главное, что власти США воздействуют через списание налогов.

Раз в несколько лет принимается закон с ограниченным сроком действия, если кинокомпании ведут себя «хорошо», то особые налоговые условия продляются. Причем принять закон могут и «задним числом», например, в 2012-м году условия не продлили, но через год почему-то одумались, и вернули налоги кинокомпаниям за время неактивности закона. Видимо что-то случилось.

Вести системную пропаганду курения и алкоголя тоже не трудно, так как более 90% рынка сигарет в России принадлежит всего 4-м иностранным компаниям (по данным на 2012-й год), а 80% брендов пива, продающихся в России, принадлежат всего 3-м иностранным компаниям.

Теперь кажется, что разнообразие источников информации – это лишь иллюзия. Также, как и разнообразие выбора брендов товаров, которые принадлежат в итоге всего нескольким компаниям.

Фильтры на допуск к фильмов к зрителю

Но технология манипуляции общественным мнением строится не только на том, чтобы продвигать в СМИ нужную информацию, но и «выдавливать» неугодную. По-моему, это иллюзия, что можно снять любой фильм и вопрос его трансляции по телевидению или в кинотеатрах лишь в его коммерческом успехе. Из чего это следует?

Фильтр первый: Прокатное удостоверение

Если кто-то из кинопроизводителей захочет донести до народа, как им манипулируют, то могут начаться проблемы с его кинобизнесом. Вариантов воздействий несколько – есть узкие места, где могут заблокировать неугодный фильм. В частности, могут не выдать прокатное удостоверение, как следствие, не допустить картину к демонстрации в кинотеатрах и по телевидению.

Фильтр второй: Сеансы в кинотеатрах

Актер и режиссер Иван Диденко рассказал о том, как можно ограничить к распространению фильмы через прокатную компанию:

Слова из видео:

«Я вспомнил слова одного человека, имеющего отношение к киноиндустрии, он сказал: «Ваня! Абсолютно плевать, какого качества у тебя фильмы. Хороший/плохой – не имеет никакого значения! Имеет значение только то, сколько сеансов под него выделено и в какое время». Вы как зрители, как думаете зарабатывают фильмы? «Если фильм хороший, зритель на него пришел, и фильм заработал много. Если фильм плохой, зритель на него не идет, и фильм не зарабатывает». Это вам так кажется! А в действительности получается так: есть прокатная компания, которая выделяет фильму количество сеансов, например, одному фильму в день выделяется 11 тыс. сеансов (причем, в самое выгодное время), а другому фильму выделяется 500 сеансов. 11 тысяч и 500 сеансов (причем, рано утром и поздно вечером, например). Если второй фильм хороший, и на него придет колоссальное количество народу, то он все равно не окупится, никак не окупится – у него нет сеансов!»

Фильтр третий: давление на кинотеатры

Сами кинотеатры тоже могут пострадать, если откажутся крутить «что надо» либо будут крутить «что не надо».

В 2017-м году в сети всплыл скандал: руководство кинотеатра «Лена» сообщило в СМИ, что их лишили возможности к демонстрации четырех кассовых фильмов западного производства «Paramount Pictures» за отказ проводить в день по 5 сеансов двухчасового отечественного фильма «Викинг». Кинотеатр предлагал ограничиться одним сеансом, но крупную компанию-правообладателя вышеупомянутых картин это не устроило. Администратор кинотеатра «Азия» подтвердила, что и у них был такой же разговор с правообладателями из-за «Викинга».

В свою очередь компания правообладатель утверждает, что владелец кинотеатра «Лена» сам отказался от обсуждения альтернативных вариантов. На чьей стороне правда неизвестно, нам это неважно, главное, что всплыл сам факт зависимости кинотеатров.

Фильтр четвертый: деньги из бюджета

Все вышеописанное фильтрует информацию, которая доходит до зрителя. Но можно определить еще фильтры:

Многие фильмы снимаются по заказу крупных компаний, у которых тоже есть своя «редакционная политика», таких компаний в любой стране всего несколько.

Некоторые фильмы получают поддержку из госбюджета, скорее всего, это не только стимулирует появление в фильме нужной информации, но и накладывает ограничение на присутствие ненужной.

Возможно инвесторами некоторых фильмов являются олигархи или связанные с ними структуры, что также накладывает свои фильтры на содержание фильмов.

Думаю, мы разобрали не все фильтры, но надеюсь это хотя бы пошатнет иллюзию о том, что на экраны легко просачивается любая адекватная информация, а мы получаем якобы объективную картину мира. Если вы знаете еще фильтры, то поделитесь, пожалуйста!

Источник: Дзен-Канал Владимир Шека за Трезвость

Комментарий редакции

К списку можно добавить контроль над кинопремиями и сферой кинокритики в центральных СМИ (в том числе над сайтами массовой оценки по типу КиноПоиска). Хотя это уже не столько «фильтры на входе», сколько инструменты продвижения и подавления конкретных кинокартин.