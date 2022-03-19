Николай Васильевич Гоголь: Вечера на хуторе близ Диканьки (аудиокнига)
Аудиокнига Вечера на хуторе близ Диканьки. Николай Васильевич Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» – весьма значительное литературное творение, переносящее читателей из 19 века в 17 век, а потом обратно в 19. В сборнике автором показана душевная сила народа и его глубокая человечность. Основная творческая особенность всего сборника – описание быта народа. Автор создал невероятно яркие образы, которые можно встретить и на сегодняшний день: простака-мужика, склочную бабу, капризную девицу и отважного молодца. В повестях чувствуется любовь Гоголя к украинской земле и ненависть к угнетателям.В романтических произведениях воспевают красоту, молодость, свободу и любовь. Нельзя не восхититься девушками, которые живут простой жизнью и смелыми, решительными бойцами, которые являются воплощением настоящего патриотизма (Данила Бурульбаш в повести «Страшная месть»). В повести «Ночь перед Рождеством» картина идеального мира, где зло затменено добром, где любовь не имеет границ, а нечисть и вовсе – не очень и страшна. Но есть в сборнике повестей и страшные образы. В «Вечерах накануне Ивана Купала» – это Басаврук и ведьма, в «Страшной мести» – колдун, который врагам продавал родину. А история в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Ивана Фёдоровича Шпоньки и его тёти очень поучительная, где писатель впервые выступил в роли сатирика, а народную удаль сменило бессмысленное существование и бессодержательная судьба самого Ивана Фёдоровича. Простота, мистицизм и патриотизм – всё то, что отражено в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Всё это и многое другое вы сможете услышать в данной аудиокниге. Приятного прослушивания! Каждый день на нашем канале новые аудиокниги и аудиосказки для Вас дорогие слушатели! Для удобства прослушивания в данную аудиокнигу добавлены таймкоды разделяющие её на эпизоды по главам и частям!
Читает: Владимир Самойлов
——————————————————————————————————————–
Таймкоды:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
00:00 Предисловие
СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
16:31 Глава 1
28:26 Глава 2
32:51 Глава 3
39:18 Глава 4
42:26 Глава 5
46:39 Глава 6
51:59 Глава 7
1:03:29 Глава 8
1:05:48 Глава 9
1:08:30 Глава 10
1:13:43 Глава 11
1:15:37 Глава 12
1:19:06 Глава 13
1:27:30 Вечер накануне Ивана Купала
МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА
2:13:13 Ганна (глава 1)
2:29:00 Голова (глава 2)
2:38:44 Неожиданный соперник. Заговор (глава 3)
2:45:19 Парубки гуляют (глава 4)
3:10:22 Утопленница (глава 5)
3:19:36 Пробуждение (глава 6)
3:28:48 Пропавшая грамота
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
4:00:38 Предисловие
4:10:11 Ночь перед Рождеством
СТРАШНАЯ МЕСТЬ
6:05:22 Глава 1
6:10:56 Глава 2
6:21:32 Глава 3
6:31:43 Глава 4
6:50:57 Глава 5
6:53:31 Глава 6
7:00:57 Глава 7
7:02:59 Глава 8
7:04:41 Глава 9
7:13:31 Глава 10
7:20:08 Глава 11
7:23:16 Глава 12
7:26:37 Глава 13
7:34:03 Глава 14
7:36:54 Глава 15
7:44:00 Глава 16
7:52:50 ИВАН ФЁДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЁТУШКА
7:55:57 Иван Фёдорович Шпонька (глава 1)
8:06:00 Дорога (глава 2)
8:18:04 Тётушка (глава 3)
8:26:15 Обед (глава 4)
8:38:54 Новый замысел (Глава 5)
8:53:43 Заколдованное место