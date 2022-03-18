Сегодня отмечается годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день восемь лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ.

В феврале 2014 года на Украине был совершён госпереворот, который поддержали США и ЕС. После незаконной смены власти Крым вышел из состава Украины, а 16 марта того же года состоялся референдум, на котором 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев поддержали воссоединение с Россией. Уже 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права и Уставу ООН. По словам российского лидера, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В этом году, в феврале, к России за помощью обратились жители Донбасса. Как и весной 2014-го, президент России и российская армия встали на защиту мирных жителей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Празднуя Крымскую весну, страна также выражает поддержку Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что воссоединение полуострова с Россией положило начало мощным изменениям во всём мире.

«Воссоединение Крыма с Россией привело к колоссальным геополитическим сдвигам. И Крымская весна, и восстание героического Донбасса, и специальная военная операция, которую вынуждена проводить наша страна, чтобы обеспечить свою безопасность и спасти братский украинский народ, – всё это части огромного исторического процесса, который неизбежно приведёт к восстановлению единства Русского мира», – написал он в Telegram.

Аксёнов поблагодарил жителей полуострова за любовь к России и Крыму, за поддержку и понимание, за самоотверженный труд.

Сегодня в Крыму и Севастополе официальный выходной. Праздничные мероприятия проходят как на полуострове, так и по всей стране. В Москве на Большой спортивной арене «Лужников» состоится торжественный концерт-митинг в честь исторических событий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может его посетить.

По материалам РИА Новости, ТАСС, РИА Новости.Крым, телеканала «Россия. Татарстан»