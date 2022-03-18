Павел Губарев под Киевом
Бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев. Восемь лет назад его имя гремело.
В начале СВО вернулся, заключив трехмесячный контракт.. Свои старые ошибки публично признает. Сейчас у него новый этап в жизни.
Воюет под Киевом. Зенитчик.
Губарев с двойным ,тройным дном.Боже ж ты мой ,какой там клубок,его не распутать и за сто лет.А Ходаковский ,не интересная ли личность от Ахметки.А чей Колонель ??
Oн в OКOПЕ и вoюет.
Не тебе на диване искать егo днo.
И точно не тебе -сорвавшего погоны офицера армии.И да ,присмотрись вот :
“В Подмосковье арестовали 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. По данным ТАСС, арестованным является певец Игорь Левченко.
«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.
Неожиданно, да? Кто ещё думает, что в интернете можно нести что попало и за это не отвечать? Найдут и в интернете, «достанут и из грядущего»
Да.
https://www.youtube.com/watch?v=seOidqEvHmM&ab_channel=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0
Давнo coветую.
Сымай Бриoни и учись партянки матать