Главная » Новости Украины и Новороссии

Павел Губарев под Киевом

281 4


Бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев. Восемь лет назад его имя гремело.
В начале СВО вернулся, заключив трехмесячный контракт.. Свои старые ошибки публично признает. Сейчас у него новый этап в жизни.
Воюет под Киевом. Зенитчик.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7501522.html
Метки: 2014, губарев, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, русская весна
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Срочно! Павел Губарев после жестоких избиений лично Арсеном Аваковым находится в коме!
Новости Украины и Новороссии 26 июля 2016
Сводки от ополчения Новороссии 09 июня 2015
Последние новости с Украины за 24 июня 2014
Новости Украины и Новороссии 27 сентября 2018
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 22133 18487
    марина три часа назад

      Губарев с двойным ,тройным дном.Боже ж ты мой ,какой там клубок,его не распутать и за сто лет.А Ходаковский ,не интересная ли личность от Ахметки.А чей Колонель ??

      1
      1
      • 29960 6472
        Русофилмарина два часа назад

          Oн в OКOПЕ и вoюет.
          Не тебе на диване искать егo днo.

          • 22133 18487
            маринаРусофил час назад

              И точно не тебе -сорвавшего погоны офицера армии.И да ,присмотрись вот :
              “В Подмосковье арестовали 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. По данным ТАСС, арестованным является певец Игорь Левченко.

              «По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

              Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.
              Неожиданно, да? Кто ещё думает, что в интернете можно нести что попало и за это не отвечать? Найдут и в интернете, «достанут и из грядущего»

              1
              1

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru