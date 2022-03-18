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День весеннего равноденствия

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День равноденствия — удивительное явление природы, когда Земля расположена по отношению к Солнцу так, что его лучи направлены точно в область экватора. В этот период день и ночь равны. Так происходит два раза в году: весной, в день весеннего равноденствия, и осенью, в осеннее равноденствие.

Читает Елена Андреева.

Продолжение слушайте в передаче…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r6umkNDz0Bw
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